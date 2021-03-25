«Я против, когда это используется как клеймо»: Владимир Познер высказался о ситуации с иноагентами

– Я считаю, что тот закон об иноагентах, который у нас существует, применяется чаще всего для того, чтобы затруднить существование тем средствам массовой информации, позиция которых не нравится власти, – сказал Владимир Познер со сцены тем, кто пришёл его послушать (Светлановский зал Дома музыки был забит почти полностью).

– Но если в моей стране выходит газета, которая финансируется НЕ в моей стране, я бы хотел об этом знать. Хотел бы понять, почему у меня это издают.

Скажем, в Америке вы не можете быть владельцем телевизионной станции, если вы не американский гражданин. Я против этого ничего не имею, но я против, когда специально это применяется как клеймо в отношении того или иного нелюбимого, мягко говоря, СМИ.