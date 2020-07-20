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В чём ЛДПР победила «Единую Россию»

Либерал-демократы обогнали партию власти по сумме потраченных на парламентские выборы денег

Политические партии начали предоставлять ЦИК сведения о расходах на избирательную кампанию. Чемпионом по итогам оказалась ЛДПР, потратившая на выборы почти на 81 млн руб. больше, чем «Единая Россия». Она заняла второе место по расходам.

Отметим, что ЛДПР уже не первый раз становится чемпионкой в этой дисциплине. В 2016 году она тоже победила. На этот раз в избирательный фонд ЛДПР поступил 701 млн руб. Из них 698,3 млн было потрачено на выборы, преимущественно (почти 70%) на предвыборную агитацию на ТВ и радио, остальное - на печатные и сетевые агитматериалы. Они обошлись в 20 и 7 млн руб. соответственно.

Серебряный призер - «Единая Россия» - получила в избирательный фонд 700 млн руб. и потратила на выборы 617,3 млн. В отличие от ЛДПР, которая в числе прочего собрала более 133 млн руб. от граждан, «партию власти» никто не стал поддерживать добровольными пожертвованиями.

Пока самыми экономными из прошедших в парламент партий оказались коммунисты – КПРФ потратила на кампанию 178,5 млн руб. Почти все средства – 173 млн – пошли на печатную агитацию. Однако, картина может измениться, когда о расходах отчитаются «Новые люди» и эсеры.

Согласно закону о политических партиях, по итогам выборов партии получают бюджетное финансирование – по 152 рубля за каждый отданный за них голос. По итогам выборов в Госдуму-2021, «Единая Россия» будет получать ежегодно 4,3 млрд руб., КПРФ – 1,6 млрд руб., ЛДПР – 646 млн руб. (то есть, партия в убытке), СРЗП – 638 млн руб. и «Новые люди» – 456 млн руб.

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