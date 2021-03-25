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Редкостная глупость со всех сторон: политолог прокомментировал новые ограничения в Москве

Александр Кынев считает карантинные меры избыточными и запоздалыми

Фото: Global Look

- Это бессмысленно избыточные меры, которые ничего, кроме вреда, не принесут, - политолог Александр Кынев прокомментировал "Собеседнику" введение очередных ограничений в Москве. - Я не вижу ни одного голоса в поддержку этих мер. Мне кажется, чиновники просто считают, что нужно изображать хоть какую- то деятельность. Но граждане настолько устали от этого идиотизма, что у них сейчас как раз обратный запрос - чтобы чиновники от них отстали и перестали мешать им жить.

Все уже свыклись с этой эпидемией, в обществе есть некое спокойствие, а власть раздражает, считает эксперт. 

-Плюс тут один - что эти меры надолго вряд ли затянутся, - прогнозирует Кынев. - Это просто невозможно. Вводить ограничения сейчас было уже бессмысленно, так как поздно - по цифрам уже идет плато. Это редкостная глупость со всех сторон.

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