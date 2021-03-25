Получающим бюджетные деньги СМИ хотят простить зарубежное финансирование

Министерство цифрового развития внесло поправки в закон «О СМИ», по которым издания, учреждённые властями или дотируемые государством, не должны будут отчитываться перед Роскомнадзором о наличии у них иностранного финансирования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Формально это не выводит СМИ, получающие деньги от властей, из-под действия закона об «иностранных агентах», так как для включения в соответствующий реестр требуется наличие иностранного финансирования, а не наличие отчета о нем — отказаться от денег из-за рубежа госСМИ вынуждать не планируют.

Среди изданий, получающих иностранное финансирование сейчас официально числятся, в частности, ТАСС, RT, «Ведомости» и другие. Многие из них также получают субсидии от государства.