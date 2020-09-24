Алексей Навальный: «Премию посвящаю борцам с коррупцией»

В соцсетях Алексея Навального появилось сообщение, в котором политик делится впечатлениями о последней новости о себе. «Получая премии, все всегда говорят: "Это большая честь", – передаёт он. – И это правда так. Но ещё больше я чувствую, что это большая ответственность».

«"Деньги любят тишину", не устают повторять те, кто по всему миру кидает людей в тюрьмы, пытает их, лишает права на справедливый суд и честные выборы, – продолжает Алексей. – Я очень благодарен Европарламенту, что наша работа так высоко оценена. Мы будем стараться и дальше».

Навальный в своём сообщении благодарит фракции Европарламента EPP («Европейская народная партия») и Renew Europe («Обновить Европу») за выдвижение его на эту премию и весь Европарламент просто за то, что такая премия существует и что ей присвоено имя россиянина.

«Свою премию я посвящаю борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах: от журналистов до адвокатов, от чиновников (есть и такие, да) и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно», – заканчивает пост Навальный.