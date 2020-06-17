«Удали!» Роскомнадзор напал на Александра Невзорова

В Роскомнадзоре посчитали, что данный выпуск возбуждает ненависть и вражду к священнослужителям, следовательно попадает под статью об экстремизме.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выразил несогласие с Роскомнадзором, но требование выполнил.

«Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора, - написал он в своём телеграм-канале. - Вместе с Невзоровым обсудим дальнейшие шаги по этому предупреждению».