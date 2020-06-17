«Удали!» Роскомнадзор напал на Александра Невзорова
РКН прислал предупреждение на радиостанцию «Эхо Москвы» и потребовал удалить ролик с последним выпуском программы «Наповал»
В адрес радиостанции «Эхо Москвы» пришло предупреждение от Роскомнадзора. Ведомство требует удалить с сайта ролик Александра Невзорова с последним выпуском программы «Наповал» от 17 октября.
«Установлен факт распространения на [сайте "Эха Москвы"] публикации Александра Невзорова "Путин на дискотеке. Певцов в Думе. Собчак в аварии..." <…> с прикреплённым к ней видеоматериалом "Путин на дискотеке, Певцов в Думе, педофилы в церкви, Собчак в аварии и ордена за садизм"», - говорится в документе.
В Роскомнадзоре посчитали, что данный выпуск возбуждает ненависть и вражду к священнослужителям, следовательно попадает под статью об экстремизме.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выразил несогласие с Роскомнадзором, но требование выполнил.
«Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора, - написал он в своём телеграм-канале. - Вместе с Невзоровым обсудим дальнейшие шаги по этому предупреждению».