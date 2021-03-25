«Политзаключённый №1 в мире»: Волков прокомментировал присуждение Навальному Премии Сахарова

«Премия Сахарова – это общеевропейское признание; её вручает Европейский парламент, от имени всех 27 стран Евросоюза, – написал Волков в своём телеграм-канале. – Премия Сахарова означает, на самом деле, что сотни депутатов из очень разных стран и из очень разных партий смогли прийти к консенсусу».

По мнению Волкова, этот консенсус состоит из трёх пунктов: борьба с коррупцией – это общеевропейский вопрос, Алексей Навальный – политзаключённый номер 1 в мире и личный узник Путина и в Европе понимают, что российская оппозиция за то, чтобы сделать Россию нормальной европейской страной. Политик выражает уверенность, что она обязательно такой станет.

«Это дорогого стоит, – заключает Волков. – Спасибо!»