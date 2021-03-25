«Что толку менять министров, если голова у рыбы остается та же?»
В сети обсуждают слухи о перестановках в правительстве и ответ об этом Пескова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, планируются ли перестановки в правительстве, о которых упорно говорит молва. Ну как ответил… Скажем так, прокомментировал.
«Мы никогда не анонсируем это», – сказал он.
Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину, появилась информация о грядущей ротации в правительстве, которая может затронуть несколько чиновников.
В соцсетях тема изменений в правительстве вызвала оживленную дискуссию.
«А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь», – вспомнил басню Крылова читатель.
«От перемены мест слагаемых – сумма не меняется», – еще один читатель почему-то вспомнил известное выражение из математики.
«Дыма без огня не бывает», – предположил москвич.
«Что толку менять министров, если голова у рыбы остается та же», – в этой дискуссии как никогда много крылатых выражений.
«Там перестановки безуспешны, только усугубляют проживание. Последняя перестановка – Мишустин. И в результате мы имеем 95-й бензин почти за полтинник. А цены как в этом году скаканули? Всё хуже и хуже становится, беда с государственностью», – рассуждает пенсионер.