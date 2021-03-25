Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, планируются ли перестановки в правительстве, о которых упорно говорит молва. Ну как ответил… Скажем так, прокомментировал.

«Мы никогда не анонсируем это», – сказал он.

Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину, появилась информация о грядущей ротации в правительстве, которая может затронуть несколько чиновников.

В соцсетях тема изменений в правительстве вызвала оживленную дискуссию.

«А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь», – вспомнил басню Крылова читатель.

«От перемены мест слагаемых – сумма не меняется», – еще один читатель почему-то вспомнил известное выражение из математики.

«Дыма без огня не бывает», – предположил москвич.

«Что толку менять министров, если голова у рыбы остается та же», – в этой дискуссии как никогда много крылатых выражений.

«Там перестановки безуспешны, только усугубляют проживание. Последняя перестановка – Мишустин. И в результате мы имеем 95-й бензин почти за полтинник. А цены как в этом году скаканули? Всё хуже и хуже становится, беда с государственностью», – рассуждает пенсионер.