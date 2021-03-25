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Юлия Шестун просит правозащитников посетить ее мужа в ШИЗО

Экс-главе Серпуховского района становится все хуже в тюрьме

Фото: ТК "Дело Шестуна"

Александр Шестун сегодня не смог выйти на встречу к его адвокату в СИЗО-1 Твери, сообщает его супруга Юлия Шестун. Причиной этому стало резкое ухудшение состояния здоровья.

В настоящее время Шестун находится в камере ШИЗО. Наказание ему было вынесено 12 октября за то, что он разговаривал с сотрудниками ФСИН на «ты». При этом, как сообщает экс-глава Серпуховского района в письмах, сами сотрудники обращаются с заключенными «как с животными» и, разумеется, тоже на «ты». Во время водворения в штрафной изолятор Александр Шестун был болен ОРВИ, кроме того он так и не оправился после предыдущей длительной голодовки.

При этом в камере ШИЗО очень холодно, теплые вещи у Шестуна отобрали. Он сообщает, что в камере круглосуточно играет на всю громкость психоделическая музыка и аудиозапись правил внутреннего распорядка. Пытка музыкой и ПВР прекращается только на время отбоя – с 22:00 до 6 утра.

В ШИЗО Александр отказывается от пищи, а с 17 октября не принимает и воду. В письмах он сообщает семье, что у него сильная слабость. Все дни он лежит на бетонном полу, так как кровать отстегивается только после отбоя. За это дисциплинарная комиссия выписала около десятка рапортов и дала ему еще 15 суток наказания ШИЗО к уже имеющимся десяти суткам.

Супруга Александра Шестуна в данный момент обращается к правозащитникам с просьбой посетить мужа в штрафном изоляторе.

Теги: #Шестун

Рубрика: Политика

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