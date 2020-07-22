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«Всё это старая история»: Зеленский не отрицает данные об оффшорах из «Архива Пандоры»

«Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно»: У Зеленского были оффшоры. Он завел их во времена работы на ТВ

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал журналистские расследования о нем, основанные на сливах баз данных об оффшорных компаниях под названием «Архив Пандоры». Он говорит, что действительно занимался бизнесом — ничего нового в этом нет и о коррупционных преступлениях, совершенных им в качестве президента, в материалах не говорится.

В расследованиях утверждалось, что Зеленский пользовался оффшорами до избрания в 2019 году и тогда же продал их своим коллегам — с 2012 года, как утверждалось, он с братьями Сергеем и Борисом Шефирами получил $40 млн от компаний олигарха Игоря Коломойского, на канале которого они всё это время работали. 

«Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового, — заявил Зеленский в интервью каналу ICTV. — Все это старая история».

По его словам, оффшоры тогда были нужны, чтобы защитить свой бизнес от коррупционной ренты, налагаемой бесконечными проверками времен экс-президента Виктора Януковича, и никакого отношения к политике эти деньги не умеют: 

«Все, что я делал до 2019 года, — это люди знают. Это телевидение и кино. (...) Все каналы имели компании за границей. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. (...) Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было… называлось "структурирование бизнеса" студии "Квартал 95"».
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