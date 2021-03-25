«Умерло и умерло»: Волков ответил «Яблоку», начавшему борьбу со сторонниками Навального

Один из ближайших соратников политика Алексея Навального Леонид Волков считает, что обсуждать решения федерального политкомитета партии «Яблоко» не имеет смысла, так как сама партия уже «мертва».

Напомним, ранее стало известно, что впредь партия будет снимать с выборов кандидатов, которые поддержат «Умное голосование» Навального, а через него косвенно и другие партии. Продвижение интересов партии, по мнению руководства «Яблока», должно быть важнее борьбы с партией власти, а поддержка идей Навального несовместима с членством в партии, хотя исключать из неё за это пока не будут.

«Ценность любых высказываний "политической силы" с рейтингом ниже 1% равна нулю, и любое их обсуждение вредит. Умерло и умерло, не надо искусственно гальванизировать труп вниманием к нему», — говорит Волков.

Оппозиционер уверен, что все подобные решения связаны исключительно с желанием партии привлечь к себе внимание, породив таким образом споры в соцсетях: «Понятно же, что это специально написанный провокационный текст [соответствующий пресс-релиз партии] — именно для того, чтобы все обсуждали и возмущались, и чтобы, таким образом, сделать вид, что "Яблоко" существует. А его нет».