Станислав Белковский: «Зачем Медведев написал статью об Украине»

– На днях в «Ъ» вышла статья Дмитрия Медведева «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». Не логичнее ли замсекретарю Совбеза больше концентрироваться на внутренних проблемах?

– Нет, тут все логично. Медведев после того, как ушёл в отставку с поста премьер-министра, занимается и приоритетно интересуется именно международной проблематикой. В разное время ходили слухи, что он может даже сменить Сергея Лаврова на посту главы МИД, в том числе, в ранге первого вице-премьера. И эти слухи не умолкли по сей день, поскольку смена главы МИД так или иначе грядёт.

– А Лавров и впрямь собирается уходить?

– Ему 71 год. Ходили слухи, что он уйдёт в Совфед пожизненным сенатором. А на его пост называются несколько кандидатур – и глава АП Андрей Вайно, и директор СВР Сергей Нарышкин. Моя креативная идея – назначить нынешнего главу Россотрудничества, внука Евгения Примакова. Думаю, это доставило бы несколько приятных эмоций президенту, который любит троллить западных партнёров. Представьте заголовки: «главой МИД России вновь стал Евгений Примаков»…

– Но вернёмся к Медведеву. Думаете, его карьера ещё не завершена?

– Ну, я бы не сказал, что он – давно ушедший герой. Он остаётся доверенным лицом Путина, зампредом Совбеза и нет сомнений, что все его тексты согласуются Кремлем полностью или хотя бы частично. Реакция Пескова, который тут же поддержал его статью, об этом свидетельствует. Несмотря ни на что, Медведев многими рассматривается и как возможный преемник Владимира Путина.

Ну и наконец, он вообще большой специалист по отношениям с Украиной. Ещё будучи главой России, он делал заявления (примерно в том же ключе, в котором выдержана его нынешняя статья) о том, что он, как президент прекращает сотрудничество с тогдашним украинским лидером Виктором Ющенко.