Станислав Белковский: «Зачем Медведев написал статью об Украине»
На минувшей неделе экс-премьер Дмитрий Медведев неожиданно заставил вспомнить о себе. Политолог Станислав Белковский размышляет, что заставило нынешнего главу Совбеза взяться за перо
– На днях в «Ъ» вышла статья Дмитрия Медведева «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». Не логичнее ли замсекретарю Совбеза больше концентрироваться на внутренних проблемах?
– Нет, тут все логично. Медведев после того, как ушёл в отставку с поста премьер-министра, занимается и приоритетно интересуется именно международной проблематикой. В разное время ходили слухи, что он может даже сменить Сергея Лаврова на посту главы МИД, в том числе, в ранге первого вице-премьера. И эти слухи не умолкли по сей день, поскольку смена главы МИД так или иначе грядёт.
– А Лавров и впрямь собирается уходить?
– Ему 71 год. Ходили слухи, что он уйдёт в Совфед пожизненным сенатором. А на его пост называются несколько кандидатур – и глава АП Андрей Вайно, и директор СВР Сергей Нарышкин. Моя креативная идея – назначить нынешнего главу Россотрудничества, внука Евгения Примакова. Думаю, это доставило бы несколько приятных эмоций президенту, который любит троллить западных партнёров. Представьте заголовки: «главой МИД России вновь стал Евгений Примаков»…
– Но вернёмся к Медведеву. Думаете, его карьера ещё не завершена?
– Ну, я бы не сказал, что он – давно ушедший герой. Он остаётся доверенным лицом Путина, зампредом Совбеза и нет сомнений, что все его тексты согласуются Кремлем полностью или хотя бы частично. Реакция Пескова, который тут же поддержал его статью, об этом свидетельствует. Несмотря ни на что, Медведев многими рассматривается и как возможный преемник Владимира Путина.
Ну и наконец, он вообще большой специалист по отношениям с Украиной. Ещё будучи главой России, он делал заявления (примерно в том же ключе, в котором выдержана его нынешняя статья) о том, что он, как президент прекращает сотрудничество с тогдашним украинским лидером Виктором Ющенко.
Поэтому сама эта идея – мы прекращаем работу с этой властью, – она Медведеву близка и перенесена им из далёкого 2009-го, когда он впервые её сформулировал публично.
Кроме того, Дмитрий Анатольевич считается близким другом Виктора Медведчука, который в свою очередь – главный эксперт Кремля по Украине, неформальный представитель там Москвы и, как мы знаем, друг и кум Владимира Путина.
Они все очень близко и тесно семейно связаны. Поэтому статью Медведева можно считать реакцией на очередную порцию гонений на Медведчука. Конечно, Кремль будет делать все возможное, чтобы облегчить его участь и не допустить его длительного тюремного заключения по сценарию Навального или Саакашвили.
Но вместе с тем она вышла в тот день, когда в Москву приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, и в статье достаточно недвусмысленно сказано: поскольку киевские власти несамостоятельны, Украина марионетка Америки, то её судьбу и весь комплекс украинских вопросов Россия будет обсуждать с Вашингтоном, а не с Киевом.