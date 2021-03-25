Почему Горбачёв не обменял объединение Германии на нерасширение НАТО на восток?

– Коль в своих книгах так изображает собственную персону, будто от него и впрямь что-то зависело при объединении Германии. На самом деле за неделю до падения Берлинской стены он и не подозревал об этом.

И потом, вы же понимаете, унизительно выторговывать какие-то дополнительные миллиарды за то, чему помешать уже никто не в силах… Кстати, а куда делись те, которые были получены Москвой уже после Горбачёва?

– В тот момент бюджет был пустым, да и странно делать политические подарки, не преследуя при этом никаких национальных интересов... По крайней мере, нам бы не пришлось отдавать немцам кредиты, которые выделялись под немаленькие проценты.

– Это тоже миф. На самом деле немцы в качестве безвозвратных кредитов оказывали нам помощь. И единственное, что для нас действительно имело смысл – это получить деньги на обустройство наших войск, которые выводились из ГДР. И это немцы взяли на себя. Кстати, не будем забывать, что эту проблему было бы значительно легче решать пока существовал СССР, поскольку войска предполагалось выводить в советские республики Прибалтики, и Белоруссию, которые после распада Советского Союза стали независимыми государствами.

Другой вопрос – сколько из того, что дали немцы, было у нас разворовано и в чьих карманах осело. Но этот вопрос уже не к Горбачёву.

И думаю, сколько бы ещё дополнительных миллиардов в эту прорву ни кинуть, они все равно разошлись бы по чьим-то карманам.