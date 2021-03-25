Почему Горбачёв не обменял объединение Германии на нерасширение НАТО на восток?
Глава МИД Сергей Лавров только что объявил: с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО. Также будет прекращена работа информбюро альянса и военной миссии связи в Москве. Как Москва допустила расширение НАТО на восток?
О том, почему у СССР не оказалось подписанного договора о нерасширении альянса на восток и о чём на самом деле договаривались советские и западные лидеры в 1990-м при объединении Германии рассказывает последний пресс-секретарь Михаила Горбачёва Андрей Грачёв.
Озвученное Сергеем Лавровым решение стало ответом Москвы на недавнее сокращение альянсом вдвое размера российской дипмиссии при своей штаб-квартире. Кремль уже давно не видит готовности НАТО к практическому обсуждению важных тем. Ни по поводу шагов по обеспечению предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере, ни по вопросу об отведении вооружённых сил НАТО от границ России на 20-30 км (на предложение Москвы глава Альянса Йенс Столтенберг недавно заявил, что «это невозможно»). Мало что дали и переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова со Столтенбергом в конце сентября в Нью-Йорке...
Как же вышло, что «отпуская» из Варшавского договора в 1991 году страны Восточной Европы, Горбачёв не получил никаких гарантий со стороны НАТО? Андрей Грачёв долгое время работал в международном отделе ЦК КПСС, с 1989-го был заместителем начальника этого отдела, входил в группу советников Горбачёва по международным вопросам, присутствовал на всех зарубежных переговорах генсека и знает, что на самом деле происходило в те годы.
Подарок Германии из рук СССР
– Почему же всё-таки не подписали соглашения о нераспространении альянса на восток?
– Очень много спекуляций на этот счёт. В том числе и оскорбительное высказывание Владимира Путина про Михаила Сергеевича («обманули дурачка на четыре кулачка»). Она более чем странно звучит в устах человека, который по долгу (по крайней мере предыдущей) службы должен быть в курсе того, что касалось Восточной Германии. На самом деле ситуация была одновременно и простая, и очень сложная.
– В смысле?
– Когда встал вопрос об объединении Германии, и население Берлина после послаблений, объявленных властями ГДР, ринулось к Стене, надо было выбирать.
Либо сталинский вариант, и как в 1953-м выкатывать к Бранденбургским воротам танки. А с противоположной стороны неизбежно бы выкатились танки США. Такое противостояние случилось ещё до Карибского кризиса 1962-го. Мир тогда находился в 5 минутах от ядерной войны...
Либо идти на то, чтобы через 40 лет после окончания войны подарить Германии ключи к объединению. Подарить из рук победителя – СССР, что было символично. ФРГ ведь к тому времени уже стала демократической и самой сильной экономически страной в Европе. Кстати, после этого мы начали получать от неё и наиболее мощную экономическую помощь.
– Условия, которые выдвинул СССР для решения вопроса об объединении, были крайне скромны. Даже тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль был удивлён и сказал, что ГДР досталась ФРГ по цене бутерброда. Откуда такая щедрость?
– Коль в своих книгах так изображает собственную персону, будто от него и впрямь что-то зависело при объединении Германии. На самом деле за неделю до падения Берлинской стены он и не подозревал об этом.
И потом, вы же понимаете, унизительно выторговывать какие-то дополнительные миллиарды за то, чему помешать уже никто не в силах… Кстати, а куда делись те, которые были получены Москвой уже после Горбачёва?
– В тот момент бюджет был пустым, да и странно делать политические подарки, не преследуя при этом никаких национальных интересов... По крайней мере, нам бы не пришлось отдавать немцам кредиты, которые выделялись под немаленькие проценты.
– Это тоже миф. На самом деле немцы в качестве безвозвратных кредитов оказывали нам помощь. И единственное, что для нас действительно имело смысл – это получить деньги на обустройство наших войск, которые выводились из ГДР. И это немцы взяли на себя. Кстати, не будем забывать, что эту проблему было бы значительно легче решать пока существовал СССР, поскольку войска предполагалось выводить в советские республики Прибалтики, и Белоруссию, которые после распада Советского Союза стали независимыми государствами.
Другой вопрос – сколько из того, что дали немцы, было у нас разворовано и в чьих карманах осело. Но этот вопрос уже не к Горбачёву.
И думаю, сколько бы ещё дополнительных миллиардов в эту прорву ни кинуть, они все равно разошлись бы по чьим-то карманам.
Варшавский договор или НАТО?
– Так почему же не были прописаны условия этого подарка, который Германия получила из рук СССР?
– Вопрос встал очень конкретно: в каком из военных блоков будет находиться объединённая Германия? Западная – член НАТО, восточная – член Варшавского договора...
Обсуждались разные варианты. Один – что она будет нейтральной, как Австрия. С тех пор, как в 1955-м СССР согласился вывести свои войска из Австрии в обмен на то, что она станет нейтральной, эта страна до сих пор – не член НАТО. Другой вариант – что Германия станет как Франция при Де Голле: формально член НАТО, но страна не участвует в военной структуре альянса, сама управляет своими войсками, своим ядерным оружием и т.д.
– И в итоге Горбачёв дал согласие на то, чтобы объединённая Германия вошла в НАТО? Без условий?
– Надо было обсуждать только вопрос о ГДР – войдёт ли она в состав ФРГ и, следовательно, в НАТО. Или не войдёт.
И когда Горбачёв дал согласие на объединение Германии, а потом и на то, что объединённая Германия войдёт в НАТО, в обмен он получил от американцев – Буша старшего через его госсекретаря Бейкера, премьера Великобритании Джона Мейджора, президента Франции Франсуа Миттерана и канцлера ФРГ Гельмута Коля обещание, что военные структуры НАТО и вооружение НАТО не будут размещены в восточной части Германии (бывшей ГДР). И что на этой территории не будут размещаться не немецкие войска. Другими словами, речь шла о том, что объединённая Германия формально входит в НАТО, но – наполовину. Потому что её восточная часть остаётся вне НАТО…
В обмен на это Германия отказалась от ядерного оружия, химического и биологического, практически на треть сократила на треть свои войска. Не говоря уже о том, что ФРГ после объединения стала первым политическим союзником Советского Союза среди стран Запада.
– Эти обязательства были прописаны в документах? Соблюдаются ли они сегодня?
Разумеется. Частично они вошли в договор об объединении Германии, подписанный в Москве осенью 1990 года. Частично (как например решение Гельмута Коля отказаться от модернизации американских «Першингов»), стали добровольными обязательствами ФРГ. Все они соблюдаются.
Старт в НАТО странам Восточной Европы дал Ельцин
– То есть вопрос о нераспространении НАТО на восток за пределы ГДР при Горбачёве не обсуждался?
– Он и не мог обсуждаться. Потому что в это время существовал Варшавский договор, и Горбачёв был его руководителем. Если бы он поставил вопрос о том, чтобы документально зафиксировать такое обещание НАТО, для западных лидеров это бы означало, что глава СССР допускает ситуацию, что Варшавского договора не будет. Это было немыслимо.
Но даже и с юридической точки зрения нельзя было бы записать в какой-то документ, скажем, между Москвой и США формулировку, что НАТО не двинется на восток. А как же суверенитет стран Восточной Европы, если они вдруг сделают свой выбор – пойти в НАТО?
– Что, собственно, чуть позже и произошло. Возможно, этого бы не случилось, если бы были прописаны некие обязательства между сверхдержавами...
– Все же хочу подчеркнуть, что расширение НАТО на восток началось в эпоху Ельцина, который дал согласие сначала Леху Валенсе, а потом Биллу Клинтону на то, чтобы Польша вступила в альянс…
На следующие сутки российский МИД сделал заявление, попытавшись всех убедить, что Ельцина «не так поняли»… Но поезд ушёл.
Миттеран и Горбачев хотели ликвидировать оба блока
– Правда, что Миттеран и Тэтчер до последнего противились объединению Германии?
– Да, они очень подзуживали Горбачёва, чтобы он на это не соглашался. Потому что и англичан, и французов очень устраивал статус Германии как побеждённой страны, где они держали свои оккупационные войска. Но оба хотели сделать это руками Горбачёва, чтобы именно СССР, а не они выглядели непреодолимым препятствием на пути немцев к объединению.
Миттеран признался Горбачёву, что вслух он этого своего «нет» никогда не скажет, потому что должен говорить, что Франция выступает за объединённую Германию. Он тогда произнёс такую фразу: «У меня принцип такой: если я знаю, что послезавтра должен будут сказать "да", то завтра лучше не говорить "нет"».
– Возвращаясь к согласию Горбачёва о вступлении объединённой Германии в НАТО. Как же мог так поступить глава Варшавского договора?
– Главная причина была вот в чём. В это время он обсуждал с Миттераном возможность ликвидации обоих блоков. Имелось в виду создать общую европейскую систему коллективной безопасности, которая ликвидировала бы и НАТО, и Варшавский договор. Этот план лёг в основу Хартии для Новой Европы, подписанной всеми европейскими государствами в Париже в ноябре 1990 года. Если бы им удалось реализовать задуманное, вопрос о членстве объединённой Германии в одном из альянсов вообще был бы снят.
И, уверяю, все это было бы сделано, если бы не произошло то, что произошло. Если бы не развалился СССР, если бы Горбачёв не был вынужден (и Ельциным, и путчем 1991-го) уйти в отставку… Запад тогда получил свободу рук не считаться с новой Россией. Ведь все обещания давались Горбачёву, и тому государству, которое он представлял. Раз нет ни Горбачёва, ни СССР, значит, нет и обязательств перед теми, кто его сменил.