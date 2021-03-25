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Юлия Галямина назвала приговор коломенскому экоактивисту Вячеславу Егорову «гнусной местью»

Егоров, выступавший против свалки, приговорён к году и трём месяцам колонии по «дадинской» статье

Фото: Facebook

Вячеслав Егоров в суде с адвокатами ОВД-Инфо* Марией Эйсмонт и Михаилом Бирюковым

В четверг суд подмосковного города Коломны приговорил экоактивиста Вячеслава Егорова к одному году и трём месяцам лишения свободы по «дадинской» статье 212.1 о многократных нарушениях на массовых акциях. Егоров, как и другие жители, выступал против строительства свалки.

Дело было возбуждено три года назад. С тех пор Вячеслав пробыл полгода под домашним арестом, затем ему сменили меру пресечения на ограничение свободы. Егоров был одним из первых, к кому была применена «дадинская» статья. А приговор он получил последним. Пока.

Сам фигурант и группа поддержки – к Вячеславу на суд приехали политик Юлия Галямина и активист Константин Котов, также осуждённые по 212.1, и много других людей – много часов просидели под дверью зала заседаний. В итоге туда пустили только участников процесса, объявив его «закрытым».

Находящийся в эмиграции политик Дмитрий Гудков напомнил на своей странице в Facebook, что один из эпизодов в деле Вячеслава связан с ним:

«Я снимал ролик в деревне, где жители были возмущены строительством свалки, – написал он. – Это объявили митингом. Слава пришёл ко мне на суд. Его не пустили, а пришедших тоже объявили митингующими. Всё это очередной злобный бред. Они будут убивать нас мусором и требовать молчать. А тех, кто захочет жить, посадят. Кто-то спорил со мной, утверждая, что репрессии закончатся после выборов? Уже не закончатся, жду, когда товарищи Берии сами под них попадут. Их поддерживать и защищать, как нормальных людей, никто не будет».

– Для суда я много говорить не буду, – сказал Вячеслав в своём последнем слове. – По моему мнению, это не имеет смысла. Вы и так всё знаете. И прокурор, и судья – вы точно знаете, что я не виновен. Это всё фарс и балаган. Все всё знают и понимают, но продолжают делать вид, что так надо, что так и должно быть, хотя, без сомнений, это дело не имело бы шансов дойти до суда в условиях соблюдения законов.

Реальный срок, ставший итогом многочасового зачтения приговора, стал для многих шоком.

– Вячеслав – честный, открытый и принципиальный человек, – прокомментировала приговор политик Юлия Галямина. – Дело против него – гнусная месть за его активную деятельность в городе.

– Реальный срок – потому что Вячеслав сильный и смелый, – высказалась Юлия Шестун, жена политзаключённого Александра Шестуна, который сидит в колонии в том числе и из-за борьбы с мусорной свалкой. – Они боятся именно таких!

Вячеслава Егорова сразу после зачтения приговора заковали в наручники и увели. Остаётся надеяться, что его приговор не устоит, как и два предыдущих приговора к реальным срокам по «дадинской» статье – собственно Ильдару Дадину в 2015-м и Константину Котову в 2019-м. Оба эти приговора были отменены в следующих инстанциях.

*«ОВД-Инфо» внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных НКО – иностранных агентов

Рубрика: Политика

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