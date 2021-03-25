Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:31

Навальный стал обладателем исторической сабли

Соратники Навального Леонид Волков и Владимир Милов получили за Алексея премию «Рыцарь свободы», которой его наградили в Польше

Фото: ТК Leonid Volkov

Премия вручена Алексею Навальному «в знак признания его выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, многолетнего стремления привнести ценности свободы, справедливости, уважения к закону и ответственности в российскую государственную систему», – говорится на сайте Варшавского форума безопасности.

«Премия … не денежная, символическая, – написал Леонид Волков. -- Это точная реплика исторической сабли Казимира Пуласки. Уверен, что я скоро смогу передать эту саблю Алексею, который получил ее по праву».

Казимир Пуласки – примечательный исторический персонаж, живший в 18 веке и прославившийся как борец за независимость Польши и США. В Штатах его называют «отцом американской кавалерии» и почитают примерно как у нас Суворова.

Премия «Рыцарь свободы» ежегодно вручается с 2005 года людям, «внесшим свой вклад в продвижение принципов Казимира Пуласки» — свободы, справедливости и демократии. Кроме Навального, среди россиян премию в 2016 году получил Михаил Ходорковский.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 день назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Общество 2 дня назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Политика 26 минут назад

«Путин вполне может всех удивить»: Политолог объяснил нежелание президента говорить о новом сроке

Общество 35 минут назад

«Это травма ребёнку»: Недовольные соседи девушки-инвалида потребовали усыпить ее щенка

Общество 1 час назад

Детский психолог: Замкнутый ребенок может прийти в школу с оружием

Политика 1 час назад

Давил на следствие и суд: Минюст призвал лишить Ивана Павлова статуса адвоката

Общество 1 час назад

Тишковец: первый снег в Центральной России выпадет уже на следующей неделе

Общество 1 час назад

Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца прямо в больнице

Общество 2 часа назад

Россия снимает ограничения на полеты в четыре страны

Общество 2 часа назад

ЕГЭ по математике может снова стать обязательным. На этом настаивает Рособрнадзор

Общество 3 часа назад

Врачей не хватает. Минздрав просит вернуться ушедших на пенсию и на карантин

Общество 3 часа назад

Убившие подростка под Рязанью рассказали, что хотели исполнить оккультный ритуал

Общество 4 часа назад

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал вину

Политика 4 часа назад

«Уныло, как московская осень»: Политолог оценил заявления Путина

Общество 4 часа назад

Жителя Ингушетии обвинили в реабилитации нацизма за негативный отзыв о Дне Победы

Общество 4 часа назад

Как не ошибиться с выбором зимних шин

Общество 5 часов назад

Антимонопольная служба выступила против обязательной предустановки ряда российских приложений

Общество 5 часов назад

Главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву приговорили к году ограничения свободы

Политика 5 часов назад

Захарова: Талибан* приедет в Москву на консультацию

Без рубрики 5 часов назад

Жуткий смог в Екатеринбурге: люди жалуются, что им нечем дышать

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика