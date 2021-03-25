Навальный стал обладателем исторической сабли

Премия вручена Алексею Навальному «в знак признания его выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, многолетнего стремления привнести ценности свободы, справедливости, уважения к закону и ответственности в российскую государственную систему», – говорится на сайте Варшавского форума безопасности.

«Премия … не денежная, символическая, – написал Леонид Волков. -- Это точная реплика исторической сабли Казимира Пуласки. Уверен, что я скоро смогу передать эту саблю Алексею, который получил ее по праву».

Казимир Пуласки – примечательный исторический персонаж, живший в 18 веке и прославившийся как борец за независимость Польши и США. В Штатах его называют «отцом американской кавалерии» и почитают примерно как у нас Суворова.

Премия «Рыцарь свободы» ежегодно вручается с 2005 года людям, «внесшим свой вклад в продвижение принципов Казимира Пуласки» — свободы, справедливости и демократии. Кроме Навального, среди россиян премию в 2016 году получил Михаил Ходорковский.