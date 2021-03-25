Цена на газ и Путин: Почему на самом деле так стремительно дорожает голубое топливо?

Кто виноват, что Европе не хватает газа?

– Так почему Европе не хватает газа? И почему он там такой дорогой? Ведь есть долгосрочные контракты с «Газпромом» (хотя некоторые страны – например, Польша, декларировали намерение отказаться от них), и, как вы говорите, можно попросить допобъемы по той же низкой цене…

– Европейцам и впрямь очень выгодно подавать именно дополнительные заявки в рамках долгосрочных контрактов, чтобы действовала формула ценообразования, которая прописана в контракте, а не покупать газ у того же «Газпрома» на споте (свободном рынке) – ведь тогда цены будут значительно выше.

– Ну и почему же они так беспокоились о том, что зимой придется мерзнуть и все это обойдется крайне дорого?

– Там целый комплекс причин. Во-первых, «Газпром», хоть и крупнейший, но не единственный поставщик газа в Европу. А остальные поставщики, в общем-то, проседают, поэтому они физически не могут увеличить объем поставок. Да и собственная добыча газа в Европе падает.

Например, падающая добыча в Норвегии. Плюс у Норвегии есть СПГ-заводы и там предпочитают не поставлять газ по трубопроводу, а как можно больше сжижать газа и отправлять на азиатские рынки, где цены выше, чем в Европе. Дело в том, что Китай активно наращивает потребление газа и все затягивает к себе, скупая излишки.

То же самое, что и Норвегия, делает Алжир. К тому же у Алжира постоянно растет внутреннее потребление, и он в принципе все меньше может экспортировать газа.

Да и другие поставщики СПГ (из США, Катара, Нигерии и т.д.), если есть возможность, экспортируют все в Азию, потому что хотят, естественно, больше заработать. Другими словами, идет исключительно экономическая ориентация.

– Главной причиной потенциального газового коллапса называли переход Европы на возобновляемые энергоресурсы...

– Энергопереход тоже сыграл злую шутку с европейцами, поскольку они сами выдавливали топливную энергетику из энергобаланса. И вот, пожалуйста, теперь пожинают плоды своей работы.. Они активно переходили на альтернативную энергетику и при этом закрывали многие газовые и угольные электростанции. А ветра в последнее время было мало...

Ветра нет – ищут, чем бы его заменить. Идут к газовой генерации, а она тоже ограничена, потому что весь газ ушел в Азию. Естественно, что при таком раскладе газ растет в цене.

Метнулись в угольную генерацию – там тоже цены поднялись до исторических рекордов. И всего этого не хватает…

– То есть, европейцы заключали контракты на меньшие объемы газа, чем им реально нужно было?

– Да, причем, Еврокомиссия к этому не просто подводила, она на этом настаивала. Убеждала: не надо подписывать долгосрочные договора. Есть спотовый рынок краткосрочных контрактов, там и купите газ. В Европе были убеждены, что поставщики всегда будут конкурировать за право продать им газ. А когда оказалось, что это не так, цена и поднялась.

Другими словами, они намеренно выстраивали либеральный рынок, чтобы была максимальной конкуренция между продавцами газа. Но сейчас-то конкуренция идет среди покупателей. И в этом все дело.

– Путин призвал продавать газ на Петербургской бирже. Есть разница между нашей биржей и европейской?

– Конечно. Если уж европейцам нужны дополнительные объемы газа, логично их продать с максимальной для себя пользой.

В чем тут может быть особый смысл? Думаю, что если они запросят покупку дополнительных объемов, будет поставлено условие: мы продаем вам газ на бирже с отгрузкой в немецком порту Грайфсвальд, куда приходит и Северный поток-1, и Северный поток-2. Именно там европейцы станут собственниками приобретенного газа.