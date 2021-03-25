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«Россия движется к войне»: Явлинский сделал громкое заявление

Основатель «Яблока» отметил, что публикация экс-резидента РФ Дмитрия Медведева про Украину является очередным «звоночком»

Фото: yavlinsky.ru

Российская Федерация движется к войне с Украиной, а прошедшие выборы были последним шансом для населения сказать этому сценарию развития событий «нет». Такое заявление сделал российский политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Он отметил, что публикация бывшего президента России Дмитрия Медведева про Украину является очередным «звоночком» в приближающейся войне.

«Размещенная Владимиром Путиным в июле публикация об Украине была дописана вчера Медведевым. И если кто-то до настоящего времени колебался в намерениях, то сейчас все стало понятно: Российская Федерация движется к войне.

Нет смысла обсуждать ни форму, ни содержание того, что было опубликовано за подписью экс-президента РФ, ныне заместителя председателя Совета безопасности РФ. Ясно, что грубые ксенофобские и шовинистические обращения в адрес соседней независимой страны есть не что иное, как провокация.

Фото: government.ru
Экс-президент России Дмитрий Медведев

Нет и особенного смысла рассматривать то, что предшествовало возникновению этого текста (попытка найти темы для обсуждения на гипотетических переговорах Путина и Зеленского), либо то, с чем совпала публикация (визит в Киев и Москву замгоссекретаря США Нуланд и диалоги по телефону Владимира Путина с Меркель и Макроном). Даже без всяких совпадений для подобной писанины не бывает успешного либо плохого момента. Данная публикация — истерический отказ от переговоров. И, естественно, это провал. Провал дипломатический, провал моральный, провал государственный.

Фактически, для Кремля прошедшие в прошлом месяце выборы были прежде всего всенародным голосованием в поддержку имперского национализма и советской политики ограниченного суверенитета. А насколько в такой системе в принципе необходим парламент, тщательно объяснил другой кремлевский писатель в статье, по изумительному стечению событий тоже размещенной вчера.

Следующий шаг в агрессии РФ по отношению к Украине не заставил себя длительно ожидать. Пока это лишь слова. Однако слова эти написаны уже на языке войны», – пишет Явлинский.

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