«Россия движется к войне»: Явлинский сделал громкое заявление

Российская Федерация движется к войне с Украиной, а прошедшие выборы были последним шансом для населения сказать этому сценарию развития событий «нет». Такое заявление сделал российский политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Он отметил, что публикация бывшего президента России Дмитрия Медведева про Украину является очередным «звоночком» в приближающейся войне.

«Размещенная Владимиром Путиным в июле публикация об Украине была дописана вчера Медведевым. И если кто-то до настоящего времени колебался в намерениях, то сейчас все стало понятно: Российская Федерация движется к войне.

Нет смысла обсуждать ни форму, ни содержание того, что было опубликовано за подписью экс-президента РФ, ныне заместителя председателя Совета безопасности РФ. Ясно, что грубые ксенофобские и шовинистические обращения в адрес соседней независимой страны есть не что иное, как провокация.