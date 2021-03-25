Александр Проханов: Русского ответа на «Великое обнуление» нет

В Афганистане варится история

– В вашей теории смены мировых проектов – эллинский, римский, христианский, фашистский, советский, либеральный – один лишь исламский проект пока ещё жив. И он, как вы выражаетесь, бурлит и кочует. Сейчас он «бурлит» в Афганистане. Прошёл месяц, как талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) взяли власть. Можно уже делать выводы – чего, на ваш взгляд, можно от них ожидать?

– Афганскую ситуацию рано фиксировать как нечто уже определившееся. Там произошёл исламский взрыв. Это явление возникло ударом, словно вышло из недр истории.

Хотя понятно, что исламский взрыв случился давно. Просто он кочует по белому свету и вот теперь, обойдя страны Ближнего Востока, Египет, проявив себя на русском Северном Кавказе и даже в Поволжье, вдруг всплыл этакой огромной Огненной монадой в Афганистане. И эта внезапность, как и неожиданный уход американцев, застали врасплох окрестные государства. Они сейчас спешно пытаются отреагировать.

Но исламская магма ведь никуда не делась, она копится, кипит. В какой-то степени её сдерживают установки залпового огня на границе с Таджикистаном. Но это не значит, что она остановилась. Просто готовится противостояние.

В Афганистане всегда – явно и не очень – присутствовали сверхдержавы: начиная с 1920-х – СССР, британцы – ещё со времён Киплинга, США… И уже в советское время там обнаружился Китай, поставлявший моджахедам оружие против наших военных. Там все присутствуют и смотрят друг на друга с недоверием сквозь амбразуры: Индия, Китай, Пакистан, Америка, Европа, Россия… Все либо внутри Афганистана, либо окрест его.

– Но само по себе столь больше количество интересантов – не гарантия ли, что талибы не выплеснутся за границы своей страны?

– Эту сложную ситуацию нельзя решить договорами. Либо она выходит из-под контроля и взрывается – и дальше двигается по странам Средней и Центральной Азии. Либо эту плазму каким-то образом удаётся удержать – через подкупы, угрозы, взаимные договорённости. Мы сейчас наблюдаем этот процесс, и нельзя сказать, что он завершён.

На мой взгляд, Афганистан – это вулкан, и его лава должна будет вылиться, потому что речь идёт об исламской экспансии, которая выше, чем соглашения и желания исламских лидеров. Она сильнее правителей и политических систем.

Мы же видели, как этот исламский взрыв возник ещё в конце 1970-х в Иране, потом перекинулся в Афганистан, захлебнулся там, пошёл в сторону Египта, где победил, но его задавили оружием и он перекинулся на Ирак, затем на Сирию… Он кочует и блуждает. Он сам по себе – субъект, собирающий вокруг себя лидеров, политиков, воинов, проповедников.

– Но эта экспансия очень разнородная. К примеру, стремление Эрдогана к восстановлению Османской империи – это ведь тоже исламская экспансия. Будут ли они дополнять друг друга, или бороться между собой?

– Они могут бороться между собой, а могут – внутри себя, или бороться кланами… Это турбулентное движение истории, из которого обычно что-то вываривается. Но это может длиться веками. В данном случае речь идёт об исламской революции, об огромном исламском проекте, который, возможно, последний пока ещё живой из существовавших на земле. Живой, огненный – на фоне умирающих христианского и либерального. И даже если лидеры талибов сейчас все будут уничтожены, это ничего не изменит. Идёт историческое варево.