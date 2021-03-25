В Болгарии арестован ученый РАН, подозреваемый в промышленном шпионаже

60-летний ученый Российской академии наук Сергей Зоненко задержан 9 октября в Болгарии по делу о промышленном шпионаже на заводе «Арсенал». Этот завод занимается экспортом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме Сергея Зоненко задержаны его супруга Ольга и сын Вениамин, передает издание «Монитор». Все трое являются гражданами Литвы. Родственники ученого задержаны, поскольку, как полагает сторона обвинения, они могут скрыть или уничтожить улики, доказывающие причастность Зоненко к преступлению.

Дело против семьи было передано в районную прокуратуру через несколько часов после того, как оно было ранее подано в надзорное ведомство города Казанлык по двум статьям Уголовного кодекса. Позже к нему было добавлено обвинительное заключение по статье о нерегулируемом доступе к компьютерным системам, которое карается тюремным заключением на срок до двух лет.

У 60-летнего ученого много разработок, в том числе в области кумулятивных снарядов, он 8 лет находится в Болгарии, до этого работал во всемирно известной российской компании по производству современных боеприпасов. Его диссертация была посвящена безопасности ядерных реакторов.

Он прибыл в Болгарию со всей семьей: женой, дочерью и сыном, где работал по трудовому договору на заводе «Арсенал» начальником подразделения Cumulative Shells. Его жена также трудилась дизайнером на военном производстве.

Семья доктора Зоненко была задержана после сообщения «Арсенала» о пропавших без вести прототипах и документации для новаторского спецназа. Авто отца, сына и матери были остановлены перед КПП на одной из городских трасс, в них были обнаружены предметы и документы, содержащие конфиденциальную информацию о частной оборонной компании.

Адвокат семейства отказался от комментариев, потому что еще не ознакомился со всеми материалами досудебного производства.