Россия обещает изменить порядок въезда, чтобы иностранный бизнес «чувствовал себя комфортно»
Лавров выступил за более прозрачный визовый режим, но только на согласование предложений МВД уйдет не меньше пары месяцев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса пообещал оказать зарубежным предпринимателям визовую поддержку. По его словам, система въезда и выезда будет в ближайшее время изменена, в том числе для привлечения дополнительных инвестиций.
«Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и конечно визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности», — приводит слова чиновника «Интерфакс».
Министр пояснил, что президент РФ Владимир Путин уже поручил МВД подготовить свои предложения о том, как «обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации» с большей прозрачностью, чем это происходит сейчас.
По его мнению, документ будет согласовываться ещё как минимум несколько месяцев.