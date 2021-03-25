Россия обещает изменить порядок въезда, чтобы иностранный бизнес «чувствовал себя комфортно»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса пообещал оказать зарубежным предпринимателям визовую поддержку. По его словам, система въезда и выезда будет в ближайшее время изменена, в том числе для привлечения дополнительных инвестиций.

«Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и конечно визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности», — приводит слова чиновника «Интерфакс».

Министр пояснил, что президент РФ Владимир Путин уже поручил МВД подготовить свои предложения о том, как «обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации» с большей прозрачностью, чем это происходит сейчас.

По его мнению, документ будет согласовываться ещё как минимум несколько месяцев.