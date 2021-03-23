Подсчёт «паровозов»: сколько получивших мандат в Госдуму отказались становиться депутатами

Общее число отказников составило 88, из них 82 – у «Единой России». Учитывая, что партия получила по списку 126 мест, это почти ⅔ от числа избранных по пропорциональной системе депутатов-единороссов. «Стоит также обратить внимание на то, что среди них четыре из пяти кандидатов, составлявших общефедеральную часть списка этой партии (Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелёва – Ред.) и лидеры 49 региональных групп из 57, то есть те кандидаты, которые фигурировали в бюллетенях и тем самым «рекламировали» партийный список», – отмечается в докладе.

«Данное поведение можно расценивать как прямой обман избирателей, – считают в «Голосе»*, – поскольку значительная часть избирателей голосует за партийный список исходя из поддержки входящих в этот список личностей и при этом далеко не все избиратели знают и понимают, что указанные кандидаты не собираются становиться депутатами».

«Голос»* уже неоднократно заявлял, что включение в партийные списки кандидатов тех, кто изначально не собирается становиться депутатами, т. е., «паровозов», одним из самых негативных явлений в российских выборах. Между тем, масштаб этого явления поражает. Эксперты исследовали динамику «паровозничества» и получилось вот что:

В 2003 году на парламентских выборах в списке «Единой России» было 29 глав регионов, три министра и несколько мэров. После подсчёта голосов от получения мандатов отказались 37 кандидатов от этой партии и один кандидат от КПРФ.

В 2007 году список «Единой России» возглавил президент. Также он включал 65 глав регионов, четыре федеральных министра, мэров и региональных министров. Эсеров возглавил председатель Совета Федерации, в список вошли федеральный министр и несколько мэров. И 132 кандидата отказались от мандатов: 116 у «Единой России», девять у «Справедливой России», четыре у КПРФ и три у ЛДПР.

В 2011 году у «Единой России» опять был президент, 54 главы региона и восемь членов Правительства РФ. 111 кандидатов отказались от мандатов. Из них 99 у «Единой России», восемь у КПРФ и четыре у «Справедливой России».

В 2016 году в списке «Единой России» был премьер-министр РФ, 19 глав регионов, а в списке КПРФ – незадолго до этого избранные губернатор Иркутской области и мэр Новосибирска. От получения мандатов отказался 31 кандидат – 25 у «Единой России» (в том числе председатель Правительства и все 19 глав регионов), пять у КПРФ (в т. ч. губернатор и мэр) и один у «Справедливой России».

В 2021 году масштаб «паровозничества» возрос. Он меньше по сравнению с 2007 и 2011 годами, однако тогда по спискам избиралось вдвое больше депутатов, а именно – вся Госдума. В списке «Единой России» было 49 глав регионов и три федеральных министра, в списке КПРФ – один губернатор и один мэр.

От получения мандатов у «Единой России» первоначально отказались 66 кандидатов – в числе прочих три федеральных министра, 45 глав регионов и целый «консилиум» главврачей различных медучреждений. От трёх мандатов отказалась КПРФ, в том числе губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, от одного ЛДПР, от двух – «Новые люди».

Затем, после принятия ЦИК решения о передаче освободившихся мандатов, от них отказались ещё 12 кандидатов «Единой России». Затем – ещё три кандидата, затем – ещё один. Это был режиссёр Владимир Машков, мандат которому достался от директора Театра Наций Марии Ревякиной. ЦИК передал его директору государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Ждём очередной итерации.

*Признан незарегистрированной НКО-иноагентом