На выборах в Италии победила внучка диктатора Бенито Муссолини

Внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини Рашель победила на муниципальных выборах в Риме. Об этом сообщает Vice.

Рашель Муссолини, которая имеет такое же имя, как и вторая жена фашистского лидера, является членом Fratelli D'Italia (Братья Италии) крайне правой и евроскептической партии, основанной в 2012 году.

Как отмечается, этот срок для внучки Муссолини будет уже вторым. С прошлого раза её популярность выросла с 657 голосов в 2016 году до более 8 200 голосов на этой неделе, этот результат стал самым высоким в индивидуальном голосовании в городе.

По словам Рашель, её фамилия никак не повлияла на её победу. «Человек важнее фамилии, какой бы тяжёлой она ни была», – заявила она.

Как подчёркивается, она не одна занимается политикой в семье. Её сводная сестра Алессандра с 2014 по 2019 год была членом Европейского парламента от партии Forza Italia, президентом которой является бывший премьер-министр Сильвио Берлускони.