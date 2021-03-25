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На выборах в Италии победила внучка диктатора Бенито Муссолини

По словам Рашель Муссолини, её фамилия никак не повлияла на её победу

Фото: Instagram @rachele_mussolini

Внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини Рашель победила на муниципальных выборах в Риме. Об этом сообщает Vice

Рашель Муссолини, которая имеет такое же имя, как и вторая жена фашистского лидера, является членом Fratelli D'Italia (Братья Италии) крайне правой и евроскептической партии, основанной в 2012 году. 

Как отмечается, этот срок для внучки Муссолини будет уже вторым. С прошлого раза её популярность выросла с 657 голосов в 2016 году до более 8 200 голосов на этой неделе, этот результат стал самым высоким в индивидуальном голосовании в городе. 

По словам Рашель, её фамилия никак не повлияла на её победу. «Человек важнее фамилии, какой бы тяжёлой она ни была», – заявила она. 

Как подчёркивается, она не одна занимается политикой в семье. Её сводная сестра Алессандра с 2014 по 2019 год была членом Европейского парламента от партии Forza Italia, президентом которой является бывший премьер-министр Сильвио Берлускони.

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