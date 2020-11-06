Какой удар готовит Зюганов: неизвестные факты о жизни политика

Закрытый клуб

Мы привыкли видеть лидера КПРФ Геннадия Зюганова в окружении красных флагов, но оказывается, что на фоне зеленого бильярдного сукна он проводит не меньше времени.

«Кто не умеет играть в карты, бильярд и шахматы, тот обокрал свою старость», - любимая поговорка Зюганова.

- В бильярд он играет достаточно давно, - рассказал «Собеседнику+» помощник главы КПРФ Александр Ющенко. - Более того, он участвует во всех турнирах, которые проводятся по линии Госдумы, творческих организаций. Один из них ежегодно проводится в доме отдыха «Снегири» в Подмосковье, организовал его Игорь Барсков из клуба «Кино», он же возглавляет закрытый бильярдный клуб. В этом клубе участвуют ведущие политики, артисты, спортсмены. При жизни активными бильярдистами были Кобзон, Говорухин, последний вообще достаточно профессионально и сильно играл в бильярд. Там же у них и клуб по интересам, на моей памяти такие встречи проходят с 1996 года.

Геннадий Андреевич довольно активно играет в бильярд. По рассказам его окружения, во всех поездках, командировках, на всех мероприятиях политик старается вечерком выбрать время, чтобы поиграть в бильярд. У него даже есть выражение, что вокруг бильярдного стола за одну партию можно сделать достаточное количество шагов, которое необходимо для поддержания здоровья.

- В доме отдыха «Снегири», в центральном 1-м корпусе, в реставрации которого Геннадий Андреевич принимал активное участие, есть бильярдный клуб. Это основное место, куда он часто заходит, чтобы поиграть, отвлечься от мирской суеты, которой в наше неспокойное время у него очень много в течение дня. Бильярд дает возможность ему отвлечься и провести время с пользой для себя, - отмечает Александр Ющенко.