Какой удар готовит Зюганов: неизвестные факты о жизни политика
За много лет главный коммунист отработал тактику и точность удара не только в политике, но и в бильярде
Закрытый клуб
Мы привыкли видеть лидера КПРФ Геннадия Зюганова в окружении красных флагов, но оказывается, что на фоне зеленого бильярдного сукна он проводит не меньше времени.
«Кто не умеет играть в карты, бильярд и шахматы, тот обокрал свою старость», - любимая поговорка Зюганова.
- В бильярд он играет достаточно давно, - рассказал «Собеседнику+» помощник главы КПРФ Александр Ющенко. - Более того, он участвует во всех турнирах, которые проводятся по линии Госдумы, творческих организаций. Один из них ежегодно проводится в доме отдыха «Снегири» в Подмосковье, организовал его Игорь Барсков из клуба «Кино», он же возглавляет закрытый бильярдный клуб. В этом клубе участвуют ведущие политики, артисты, спортсмены. При жизни активными бильярдистами были Кобзон, Говорухин, последний вообще достаточно профессионально и сильно играл в бильярд. Там же у них и клуб по интересам, на моей памяти такие встречи проходят с 1996 года.
Геннадий Андреевич довольно активно играет в бильярд. По рассказам его окружения, во всех поездках, командировках, на всех мероприятиях политик старается вечерком выбрать время, чтобы поиграть в бильярд. У него даже есть выражение, что вокруг бильярдного стола за одну партию можно сделать достаточное количество шагов, которое необходимо для поддержания здоровья.
- В доме отдыха «Снегири», в центральном 1-м корпусе, в реставрации которого Геннадий Андреевич принимал активное участие, есть бильярдный клуб. Это основное место, куда он часто заходит, чтобы поиграть, отвлечься от мирской суеты, которой в наше неспокойное время у него очень много в течение дня. Бильярд дает возможность ему отвлечься и провести время с пользой для себя, - отмечает Александр Ющенко.
Главный соперник — Станислав Говорухин
- На дни рождения Зюганову часто дарят кии. У него уже достаточно большая коллекция киев, - рассказывает помощник лидера КПРФ. - На турниры он ходит только со своим кием. У него даже есть «фартовые» кии, которыми он любит играть, так как они принесли ему по несколько побед. Какими-то киями он время от времени играет, а какие-то у него просто лежат, как память. Все знакомые знают, что бильярд занимает в его жизни достаточно большое место, об этом он сам говорит. Для души у каждого человека есть несколько увлечений. У Зюганова это бильярд и мед — это то, о чем он может говорить долго и интересно.
Много лет главным партнером и соперником Геннадия Зюганова за бильярдным столом был режиссер Станислав Говорухин.
- Когда они только появлялись в бильярдной, за ними всегда сразу все начинали наблюдать — настолько это был захватывающе, - восхищается Ющенко. - От их поединков невозможно было оторваться, это были два характерных игрока, которые не желали проигрывать. Особенно Станислав Говорухин. Он не любил проигрывать и всегда в игре проявлял характер.
Когда Говорухин умер, Зюганов в прощальной речи упомянул и их общее хобби.
- Он был моим тренером за бильярдным столом. Я поражался, насколько глубоко и грамотно он знает литературу, он мог цитировать целые разделы из произведений, - описал коммунист проведенные вместе часы за бильярдным столом.
Другой постоянный соперник Зюганова в бильярде — однопартиец, член президиума ЦК КПСС, депутат Госдумы семи созывов Николай Харитонов.
- Харитонов - очень сильный игрок, они с Геннадием Андреевичем часто играют. Тем более, что бильярд позволяет вести диалог, располагает к вдумчивой, серьезной беседе, - считает Ющенко. - А кроме того, у Геннадия Андреевича 8 внуков, которых он сам учит играть на бильярде, передает им свой опыт и выступает для них как наставник, тренер.
Золото партии на кон
У Геннадия Зюганова немало бильярдных призов.
- Турнир в «Снегирях», хоть и любительский, но очень сильный по составу, - рассказывает Александр Ющенко. - Он там занимал первые, вторые, третьи места. Но там очень сильные бильярдисты, и победу никто просто так не отдает. Причем, Зюганову там никто специально не поддается. В бильярде же авторитетов нет. Все хотят выиграть, а в этом турнире каждый в своей сфере чего-то добился. Там играют Лев Лещенко, Валерий Сюткин, Николай Расторгуев. Иосиф Кобзон был большим любителем и завсегдатаем бильярдных турниров. У всех еще азарт включается. Все разы, когда Зюганов выигрывал этот турнир — это были заслуженные победы.
- Ярмольник, Борис Хмельницкий, - продолжает в разговоре с «Собеседником+» список участников турнира и, соответственно, соперников Зюганова по бильярду продюсер, актер, критик, основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. - Всего я сыграл с Зюгановым десятки партий. Могу сказать, он играет очень спокойно — не так, как некоторые азартные игроки, которые нервничают, бросают кий. Он всегда играет достойно, без лишних нервов. Получается у него на уровне хорошего любителя. Помню, когда мы играли с Зюгановым, я ставил на кон «Кинотавр», а он — золото партии. Если я выигрывал, то всегда спрашивал: где золото? Геннадий Андреевич разводил руками: «Ищем».
В клубе бильярдистов за годы турниров сложились и другие общие шутки.
- У бильярда есть шар, которым разбивается основная пирамида. Он обычно бывает красным. Многие в клубе называют этот шар «Зюганов» — это внутренняя шутка. Ну а если попадается шар рыжего цвета, его называют Чубайс, - вспоминает помощник Зюганова.
Как Зюганов Кучму переиграл
Бильярд для Зюганова - конечно, не только спорт.
- За бильярдным столом удобно проводить и переговоры. Это располагает собеседника. Многие телепрограммы и интервью записываются за бильярдным столом — это дает возможность расслабиться, показать свою открытость, человечность, истинный характер, кода ты даешь интервью не просто за столом или в кресле, а во время игры, - перечисляет Александр Ющенко.
Иногда бильярд позволяет вести и политические игры.
- Я, например, был свидетелем, как Геннадий Андреевич играл с Леонидом Кучмой в Крыму лет 10 назад. У них тогда были очень принципиальные переговоры. Первую партию выиграл Геннадий Андреевич, а вторую партию он дал выиграть Кучме, поддавшись в чисто политических целях — в итоге у них была ничья. Бильярд, как инструмент ведения политики, тоже очень важен. Игра в бильярд позволила им с Кучмой снять напряжение, которое накопилось, и перевести диалог в форму дружеского общения. В итоге все текущие проблемы взаимоотношений между странами, между партиями удалось решить, - приводит пример Ющенко. - Бильярд — это универсальная игра, которая позволяет раскрыть себя в любом месте в любое время. Если ты находишься на выезде, и там есть бильярдный стол — почему бы не сыграть. Зюганов играл и с артистами, и с политиками, и с представителями силовых структур — в бильярд же играют все. Но он может запросто пригласить за бильярдный стол и студента, школьника и показать ему мастер-класс.
В бильярде и политике важны одни и те же качества.
- Расчет, хладнокровие, тактика, - перечисляет Ющенко. - Бильярд, как и шахматы, подразумевает мысль, а не просто технику удара.