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Журналист-иноагент: Экс-жена замминистра юстиции, отвечающего за клеймение иноагентами, продала во Франции апартаменты за €680 000

Журналисты изучили, какой недвижимостью обладает экс-супруга замминистра юстиции Олега Свириденко

Фото: сайт Министерства юстиции

Олег Свириденко

В новом расследовании журналист Роман Баданин (включен Минюстом в список СМИ-иноагентов) и его коллега Михаил Маглов нашел у экс-супруги главного борца с иностранными агентами Олега Свириденко имущество на сумму около 500 миллионов рублей. Михаил Свириденко является заместителем министра юстиции и курирует департамент по делам НКО, который и назначает правозащитникам, СМИ и другим физлицам и юрлицам усложняющий жизнь статус.

Со своей супругой Натальей Полуйчик замминистра развелся в 1999 году, но в 2002 и 2005 годах у них появились дети, что может говорить о том, что развод оказался формальным.

Именно на Наталью Полуйчик оформлены усадьба в подмосковном поселке Булатово, три квартиры в Москве метражом от 113 до 209 квадратных метров и апартаменты в Краснодарском крае.

При этом у Натальи Полуйчик нет доходов, которые оправдали бы покупку всех квадратных метров. В ее владении находится лишь одна танцевальная школа.

Журналистов особенно заинтересовал тот факт, что у Полуйчик была недвижимость и во французском городе Антиб. В 2012 году она купила эти апартаменты за 755 тысяч евро, а через семь лет продала за 680 тысяч евро.

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