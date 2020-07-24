«Никогда такого не было, и вот опять»: в сети не удивились, что Машков отказался от мандата депутата Госдумы
Россияне считают, что за такой обман избирателей пора бы уже наказывать
ЦИК сообщил, что депутатский мандат народного артиста Владимира Машкова планируют передать одному из зарегистрированных кандидатов из списка «Единой России».
В частности в числе тех, кто может получить мандат, значится директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев. О том, что Машков, скорее всего, не пойдет в Госдуму ранее заявил в партии. Актер выдвигался на выборы от «Единой России» по федеральному списку по Москве.
В соцсетях вал отказников от мандатов из «Единой России» уже набил оскомину и раздражает людей.
«Кто бы сомневался…» - заметил читатель.
«Никогда такого не было, и вот опять», - вспомнил россиянин крылатое выражение Черномырдина.
«Получается и за предвыборные обещания некому предъявить, одни мандаты сдали, а кто за законы кнопки жмёт, тех и не выбирали вообще…» - возмущен москвич.
«Потому его и назначили, что власти слышат от него «чего изволите?». Сказали с поправками выступить - выступил, сказали голоса на себя оттянуть - оттянул. Молодец!» - ироничен экономист.
«Что это за игры вообще? Голосуют за одних людей, в Думу приходят совсем другие... Это все равно, что голосовать за Путина, а президентом будет потом парень с улицы, так как Путин не захотел», - приводит пример пенсионер.
«Наперсточники», - кратко отметил студент.