«Никогда такого не было, и вот опять»: в сети не удивились, что Машков отказался от мандата депутата Госдумы

ЦИК сообщил, что депутатский мандат народного артиста Владимира Машкова планируют передать одному из зарегистрированных кандидатов из списка «Единой России».

В частности в числе тех, кто может получить мандат, значится директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев. О том, что Машков, скорее всего, не пойдет в Госдуму ранее заявил в партии. Актер выдвигался на выборы от «Единой России» по федеральному списку по Москве.

В соцсетях вал отказников от мандатов из «Единой России» уже набил оскомину и раздражает людей.

«Кто бы сомневался…» - заметил читатель.

«Никогда такого не было, и вот опять», - вспомнил россиянин крылатое выражение Черномырдина.

«Получается и за предвыборные обещания некому предъявить, одни мандаты сдали, а кто за законы кнопки жмёт, тех и не выбирали вообще…» - возмущен москвич.

«Потому его и назначили, что власти слышат от него «чего изволите?». Сказали с поправками выступить - выступил, сказали голоса на себя оттянуть - оттянул. Молодец!» - ироничен экономист.

«Что это за игры вообще? Голосуют за одних людей, в Думу приходят совсем другие... Это все равно, что голосовать за Путина, а президентом будет потом парень с улицы, так как Путин не захотел», - приводит пример пенсионер.

«Наперсточники», - кратко отметил студент.