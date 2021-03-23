В Бурятии «похоронившую» выборы главу отделения «Яблока» оштрафовали на 20 тысяч
Двух человек и гроб с надписью «Выборы» на площади полиция сочла митингом, а суд эту догадку подтвердил
Председателя бурятского отделения партии «Яблоко» Наталью Семенову суд в Улан-Удэ признал виновной в организации несогласованного массового мероприятия с участием двух человек. Неделей ранее она устроила вместе со своим знакомым Алексеем Карнауховым перформанс на одной из площадей города, изобразив «похороны» выборов.
Суд избрал политику наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает глава регионального «Яблока» в своем Instagram.
«Похороны ныне дорогие, но мне повезло, так как придётся заплатить в доход государства 20 000 рублей. Этих денег могло бы хватить на настоящий гроб, но не более», — комментирует решение суда сама г-жа Семенова, добавляя, что свою вину не признает.
Один из комментаторов в социальной сети предположил, что для соблюдения закона демократическую процедуру надо было не «хоронить», а «кремировать».