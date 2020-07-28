Новая Госдума нарушит Конституцию на первом же заседании

Временная рабочая группа депутатов нового созыва Госдумы, которая должна подготовить почву для первого заседания восьмого созыва Госдумы, приняла решение начать его с выступления депутата-космонавта Валентины Терешковой, которая годом ранее озвучила предложение «обнулить» Владимира Путина.

Валентине Терешковой 84 года, однако в обновленной Госдуме есть и депутат старше её — 85-летний Владимир Ресин. Согласно Конституции Российской Федерации (в том числе в новой её редакции), первое заседание должен открывать старейший депутат. Это прямо прописано в статье 99 Основного закона:

«Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат».

Исключений в этом правиле не предусмотрено. Причем норма также закреплена в регламенте, описывающем работу Государственной думы.

Таким образом, если Терешкова действительно откроет заседание Госдумы нового созыва, это будет прямым нарушением Конституции России.