Новая Госдума нарушит Конституцию на первом же заседании
Решено, что первое заседание нового созыва Госдумы откроет "обнулившая" Путина Терешкова. Это прямое нарушение Конституции
Временная рабочая группа депутатов нового созыва Госдумы, которая должна подготовить почву для первого заседания восьмого созыва Госдумы, приняла решение начать его с выступления депутата-космонавта Валентины Терешковой, которая годом ранее озвучила предложение «обнулить» Владимира Путина.
Валентине Терешковой 84 года, однако в обновленной Госдуме есть и депутат старше её — 85-летний Владимир Ресин. Согласно Конституции Российской Федерации (в том числе в новой её редакции), первое заседание должен открывать старейший депутат. Это прямо прописано в статье 99 Основного закона:
«Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат».
Исключений в этом правиле не предусмотрено. Причем норма также закреплена в регламенте, описывающем работу Государственной думы.
Таким образом, если Терешкова действительно откроет заседание Госдумы нового созыва, это будет прямым нарушением Конституции России.