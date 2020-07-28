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«Лишь бы снова кого-нибудь не обнулила»: в сети иронизируют над Терешковой, которой открывать первое заседание новой Госдумы

Россияне не понимают, что она до сих пор делает в нижней палате парламента

Фото: Агентство "Москва"

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова откроет первое пленарное заседание нижней палаты парламента нового созыва, поскольку старейший депутат Думы Владимир Ресин отказался, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Согласно статье 99 Конституции РФ, первое заседание нового созыва открывает старейший по возрасту депутат.

«Временная рабочая группа предложила, что откроет заседание Валентина Владимировна Терешкова. Владимир Иосифович Ресин отказался, уступил», - сказал Исаев.

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы VIII созыва на 10:00 мск 12 октября.

В соцсетях новое выступление Терешковой ждут с особым опасением, ведь после предыдущего страна так вздрогнула, что до сих пор не может отойти.

«Надеюсь, она в этот раз никого обнулять не собирается?» - иронично спросил читатель.

«Я вообще не понимаю, что эта мадам делает в Думе? В чем ее заслуги? Несостоявшийся космонавт. Как она туда летала, мы все 60 лет, помним. Не пора бы ей уже на покой, мозги то уже не те? Тем более, то, что она предложила, попахивает маразмом»», - пишет россиянин.

«Власть и халявные деньги. Сиди себе пять лет в тепле, а зарплата капает. Главное, нужную кнопку нажимать», - рассуждает москвич.

«Они там умирать собираются в этих креслах? Надо возраст депутатов ограничить до 60 лет у женщин и 65-ти у мужчин, хватит плесневеть, спя на стульях и ничего не соображая в управлении», - предлагает пенсионер.

«Вот и надо бы коммунистам, как только она поднимется на трибуну, спокойно, не толкаясь, медленно, но уверено покинуть зал заседания, выразив свое отношение к этой даме!» - звучит еще одно предложение.

«Да, медные трубы ей так пройти и не удалось, а как всё хорошо начиналось…» - вспоминает мужчина со стажем.

«Опять ее избрали? После всего, что она сотворила? Хотя, уже ничему не удивляюсь…» - написал в заключении сибиряк.

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