Главное к 5 октября: В Госдуме новые комитеты, Facebook объяснил сбой, шоколадкам не хватает кокоса

Спустя почти шесть часов глобального сбоя ночью наконец заработали соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp. Эксперты считают это одним из самых масштабных сбоев в последнее время.

Как пояснили в самой компании Facebook, владеющей всеми тремя сервисами, ошибка могла возникнуть из-за неверной конфигурации сетевого оборудования. Это, как следует из заявления фирмы, стало «первопричиной» поломки. Сперва сотрудники компании допустили ошибку при работе с роутерами, а затем появившиеся проблемы «эффектом домино нарушили связь между дата-центрами». О каких-либо утечках данных за этот период им ничего не известно.

«Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и на один прекрасный день мир становится более здоровым​​»,

— комментирует в своем Twitter произошедшее беглый аналитик АНБ США Эдвард Сноуден, предлагая задуматься над использованием альтернативных платформ.

В Госдуме намерены увеличить число комитетов. В прошлом созыве там было 26 комитетов и пять комиссий — теперь будет 32 комитета и три комиссии, пишет РБК со ссылкой на источники. Тот факт, что комитетов будет 32, подтвердили и публично, обосновав это тем, что «структуру комитетов предлагается максимально приблизить к структуре федеральных органов исполнительной власти».

Помимо разделения комитетов на несколько разных, ожидается появление пяти новых:

По просвещению;

По туризму и развитию туристической инфраструктуры;

По молодежной политике;

По защите конкуренции;

По малому и среднему предпринимательству;

По вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Избравшийся в Госдуму лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев передал свою компанию ​​Faberlic в доверительное управление её бренд-директору Наталье Бинат, об этом сообщил сам Нечаев. Топ-менеджер не сможет продать или совершать манипуляции с долей Нечаева.

Несмотря на информацию, согласно которой «Северный поток-2» достроен и власти России планируют ввести его в эксплуатацию до конца года, сперва газопровод должен пройти соответствующую процедуру сертификации: несколько месяцев её будет проводить Федеральное агентство по сетям Германии, а затем свое заключение в течение четырех месяцев должна будет дать Еврокомиссия. Как сообщает Deutsche Welle, немецкий регулятор уже запросил у Nord Stream 2 AG гарантии соответствия проекта европейским нормам — в частности того, что к нему будут на равных правах допущены и другие компании.

Комиссия ООН пришла к выводу, что несколько сторон конфликта в Ливии, включая наемников из России (ЧВК «Вагнер»), перешли границы гуманитарного права и совершили военные преступления. Это следует из доклада, который будет представлен 7 октября, однако уже попал в руки журналистов Reuters.

Батончиков Bounty в России может стать меньше — компания Mars предупредила об ограничении поставок из-за нехватки сырья, пишет «КоммерсантЪ». По данным источников газеты, проблемы начались из-за дефицита кокосовой стружки.