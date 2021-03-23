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Вчера, в 23:58

«Там все всё прекрасно понимают»: Сергей Удальцов освободился после 10 суток ареста

Лидер «Левого фронта» отметил, что в спецприемнике поддержку ему оказывали даже сотрудники учреждения

Фото: Global Look Press

Сергей Удальцов

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов освободился спустя десять суток ареста.

Напомним, в спецприёмник по решению суда его отправили за публикацию поста, в котором он приглашал избирателей на встречу с депутатом Валерием Рашкиным на Пушкинскую площадь 20 сентября, на следующий день после думских выборов. 

«Я вам скажу честно, все, кто там находятся, все выражают поддержку. Даже сотрудники данного спецприёмника. Все всё прекрасно понимают»

, – говорит Удальцов в видео, опубликованном телеграм-каналом Sota на выходе из спецприёмника. 

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