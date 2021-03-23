«Там все всё прекрасно понимают»: Сергей Удальцов освободился после 10 суток ареста

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов освободился спустя десять суток ареста.

Напомним, в спецприёмник по решению суда его отправили за публикацию поста, в котором он приглашал избирателей на встречу с депутатом Валерием Рашкиным на Пушкинскую площадь 20 сентября, на следующий день после думских выборов.

«Я вам скажу честно, все, кто там находятся, все выражают поддержку. Даже сотрудники данного спецприёмника. Все всё прекрасно понимают»

, – говорит Удальцов в видео, опубликованном телеграм-каналом Sota на выходе из спецприёмника.