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Репост за 150 тысяч: Тверской суд оштрафовал депутата МГД Енгалычеву

Тверской суд Москвы признал депутата Мосгордцмы Екатерину Енгалычеву виновной в организации встречи избирателей с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. Что бы это не значило.

Мы не знаем, как человек может оказаться виновным в том, что другой человек, будучи депутатом Госдумы совершил то, что время от времени делать обязан -- встречаться с избирателями. Действие это, отметим, не требует никаких согласований, оно носит уведомительный характер. Но суд посчитал, что репост в соцсетях поста Валерия Рашкина является серьезным правонарушением и оштрафовал Екатерину Енгалычеву на 150 тысяч рублей.

Это еще не все приключения депутата МГД Енгалычевой. Она была задержана 30 сентября и получила два протокола из-за встреч с депутатами КПРФ на Пушкинской площади 20 и 25 сентября, на которых ее, к слову, не было. И сегодня заседание суда было только по одному протоколу. Следующее, по второму, перенесено на 11 октября. Екатерине Енгалычевой может грозить до 30 суток административного ареста.

Теги: ##кпрф

Рубрика: Политика

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