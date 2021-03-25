Репост за 150 тысяч: Тверской суд оштрафовал депутата МГД Енгалычеву

Мы не знаем, как человек может оказаться виновным в том, что другой человек, будучи депутатом Госдумы совершил то, что время от времени делать обязан -- встречаться с избирателями. Действие это, отметим, не требует никаких согласований, оно носит уведомительный характер. Но суд посчитал, что репост в соцсетях поста Валерия Рашкина является серьезным правонарушением и оштрафовал Екатерину Енгалычеву на 150 тысяч рублей.

Это еще не все приключения депутата МГД Енгалычевой. Она была задержана 30 сентября и получила два протокола из-за встреч с депутатами КПРФ на Пушкинской площади 20 и 25 сентября, на которых ее, к слову, не было. И сегодня заседание суда было только по одному протоколу. Следующее, по второму, перенесено на 11 октября. Екатерине Енгалычевой может грозить до 30 суток административного ареста.