Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:11

«Не должно быть основанием для проверок»: Кремль прокомментировал «Досье Пандоры»

Главный вывод из расследования ICIJ для Кремля это США — «крупнейшая в мире офшорная и налоговая лагуна»

Фото: Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели нечего важного в расследовании международного коллектива журналистов, изучивших слитые данные об оффшорах многих политиков по всему миру, а также ряда людей из российской элиты.

«Мы не увидели там никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина, — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал «Радио Маяк». — Там много всего такого, вызывающего вопросы, непонятно, как можно этой информации доверять. Здесь просто идет такой набор голословных утверждений, их очень много (…) Поэтому это не может, и не должно быть основанием для каких-то проверок».

Песков также отметил, что российские власти осведомлены «откуда они [журналисты ICIJ] берут информацию, как они берут информацию». Как и откуда они берут информацию, он однако не уточнил.

Также, по его словам, единственный вывод, который можно сделать из изучения «Досье Пандоры», — «какое же государство является крупнейшим в мире офшорной и налоговой лагуной». Здесь он все пояснил свою мысль: «Это, конечно, США».

Напомним, что ранее власти Великобритании заявили, что налоговые органы внимательно изучат представленные ICIJ данные об оффшорах. 

Глава налоговой службы Австралии Уилл Дэй также заявил, что его ведомство «будет анализировать» «Досье Пандоры» на предмет нарушений, подпадающих под австралийскую юрисдикцию. Там также сопоставят данные журналистов и собственную информацию. При этом он отмечает, что говорить о нарушениях только из-за того, что кто-то завел оффшорный счет, нельзя:

«Существует целый ряд законных причин, по которым у кого-то может быть офшорный банковский счет или структура».
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 4 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 5 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 55 минут назад

Крушение вертолёта Robinson, в Московской области.

Общество 1 час назад

Московские школы класс за классом переводят на дистанционку, а в некоторых регионах школы закрывают полностью

Общество 1 час назад

Глава Нижегородской области предложил заставить прививаться студентов и сотрудников промпредприятий

Общество 1 час назад

Сотрудники “Серебряного дождя” решили опозорить пиарщицу после заказа от мэрии Москвы

Общество 1 час назад

Суд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-журналисту Ивану Сафронову

Недвижимость 2 часа назад

Аппартаменты: покупать или обходить стороной

Общество 2 часа назад

Роспотребнадзор: В России из-за пандемии запрещены все массовые мероприятия

Общество 2 часа назад

Собянин и Мишустин заявили о том, что ситуация с COVID-19 в Москве и России вызывает тревогу

Общество 2 часа назад

«Пенсии хватает на хлеб и молоко». Тренер Гагарина рассказал, как живут ветераны космонавтики

Политика 3 часа назад

Памфилова грешит на Шпилькина и просит сравнить выборы в РФ и в Германии. Сравниваем

Политика 4 часа назад

Памфилова докажет, что выборы в России честные, засудив журналистов, говорящих обратное

Общество 4 часа назад

В Воронеже арестовали женщину и мужчину, которые украли труп из могилы, а затем сожгли

Политика 4 часа назад

Тбилиси не отдаст Саакашвили Киеву. Он досидит срок в грузинской тюрьме

Общество 4 часа назад

Почти у каждого десятого россиянина есть знакомый с биполярным расстройством

Политика 4 часа назад

Репост за 150 тысяч: Тверской суд оштрафовал депутата МГД Енгалычеву

Политика 5 часов назад

Британские власти исследуют информацию об оффшорах из «Досье Пандоры»

Общество 6 часов назад

Актер Владимир Машков получит от ЦИК думский мандат единоросса

Общество 6 часов назад

«Преступление века». Бомж «реабилитировал нацизм», суша носки на Вечном огне

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика