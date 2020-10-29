«Не должно быть основанием для проверок»: Кремль прокомментировал «Досье Пандоры»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели нечего важного в расследовании международного коллектива журналистов, изучивших слитые данные об оффшорах многих политиков по всему миру, а также ряда людей из российской элиты.

«Мы не увидели там никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина, — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал «Радио Маяк». — Там много всего такого, вызывающего вопросы, непонятно, как можно этой информации доверять. Здесь просто идет такой набор голословных утверждений, их очень много (…) Поэтому это не может, и не должно быть основанием для каких-то проверок».

Песков также отметил, что российские власти осведомлены «откуда они [журналисты ICIJ] берут информацию, как они берут информацию». Как и откуда они берут информацию, он однако не уточнил.

Также, по его словам, единственный вывод, который можно сделать из изучения «Досье Пандоры», — «какое же государство является крупнейшим в мире офшорной и налоговой лагуной». Здесь он все пояснил свою мысль: «Это, конечно, США».

Напомним, что ранее власти Великобритании заявили, что налоговые органы внимательно изучат представленные ICIJ данные об оффшорах.

Глава налоговой службы Австралии Уилл Дэй также заявил, что его ведомство «будет анализировать» «Досье Пандоры» на предмет нарушений, подпадающих под австралийскую юрисдикцию. Там также сопоставят данные журналистов и собственную информацию. При этом он отмечает, что говорить о нарушениях только из-за того, что кто-то завел оффшорный счет, нельзя:

«Существует целый ряд законных причин, по которым у кого-то может быть офшорный банковский счет или структура».