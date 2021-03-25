Главное к 3 октября: Оборона дороже экономики, афганские смертники, Трамп против Twitter, Филиппины меняют власть

Затраты на военный бюджет после двух лет пандемии вновь опережают затраты на экономику, следует из проекта бюджета на 2022-2024 годы. В 2022 году на раздел «Национальная оборона» направят 3,5 трлн рублей — это 15% общих расходов или 2,6% ВВП. На экономику направят лишь 3,46 трлн. Самые большие затраты, как всегда, пойдут на социальную сферу — 5,8 трлн. Отметим, что затраты на военных в пандемию не падали, а росли, однако в 2020-2021 годах затраты на экономику обогнали их за счет кризисных вливаний со стороны государства.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин считает «произволом» арест журналиста издания в Минске. Геннадий Можейко помещен в изолятор на Окрестина, ему, по предварительным данным, вменяют разжигание социальной вражды или розни и оскорбление представителя власти. Судя по всему, причиной стала заметка об убитом КГБ программисте Андрее Зельцере — в статье одна из знакомых положительно отзывается о нем. После её выхода КП заблокировали в Беларуси.

«Еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с „Комсомольской правдой“ — это произвол. Чем он вызван, я не понимаю. Это неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку», — уверен Сунгоркин.

Экс-президент США Дональд Трамп подал на Twitter в суд. Он считает, что блокировка его аккаунта в социальной сети является нарушением Первой поправки к Конституции США о свободе слова, передает Associated Press.

Президент Филиппин Родриго Дутерте не будет выдвигаться на пост вице-президента. По закону страны он может занимать пост главы государства лишь один шестилетний срок: «Мнение подавляющего числа филиппинцев заключается в том, что я не квалифицирован, и попытка обойти закон была бы нарушением Конституции», — поясняет он Al Jazeera.

Впрочем, как отмечается ABS-CBN news со ссылкой на то же интервью г-на Дутерте, на пост президента теперь претендует его дочь Сара Дутерте-Карпио, заменившая его на посту мэра Давао, а на пост вице-президента — соратник Дутерте Кристофер Бонг Го.

Больше всего Дутерте известен своими одиозными призывами к полиции убивать наркоманов и наркоторговцев.

По данным ЦИК Грузии, на момент подсчета почти 39% голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправление лидирует правящая партия «Грузинская мечта» с 48,16%. Партия «Единое национальное движение» арестованного Михаила Саакашвили занимает второе место с 31,23%.

В Южной Корее мэра Сеула О Сэ Хуна допрашивали 14 часов из-за лжи избирателям. Во время предвыборных дебатов он отрицал свою причастность к провалившемуся градостроительному проекту. Активисты заметили, то это неправда и обратились в правоохранительные органы в связи с нарушением закона о выборах. Как пишет агентство «Ренхап», допрос проходил в офисе прокурора столицы.

На территории провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, граничащей с Таджикистаном и Китаем, создали спецбатальон смертников. Об этом агентству Khaama Press заявил вице-губернатор провинции Мулла Ахмад Ахмади.

В Рязанской области полиция и ФСБ установили личность человека, расклеившего угрозы расстрела школы № 1 в Новомичуринске. Им оказался младшеклассник, которого пока в силу возраста нельзя привлечь к уголовной ответственности. Как передает ТАСС, реального риска атаки не было, а сами угрозы появились из-за «эмоциональных причин».

На 16-й Парковой улице в Москве эвакуатор забрал неправильно припаркованную машину вместе со спавшим внутри младенцем. Как уточняет Дептранс Москвы, водитель эвакуатора не увидел ребенка, так как стекла на заднем сидении были затонированы. Мать позвонила в диспетчерскую через 20 минут после отъезда машины, которую тут же остановили. Сейчас в деле разбираются полиция и органы опеки. Кроме того, действия водителя эвакуатора проверят на соответствие регламенту.