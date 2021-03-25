Экс-министр Украины считает неизбежным кризис зимой из-за нехватки газа

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что зимой на Украине наступит неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Первый независимый».

Как рассказал Суслов, на западе Украины в хранилищах хранится 18,7 миллиарда кубометров сырья, но эти запасы в основном идут на поставки в Европу.

«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах. (...) Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», – сказал он.

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет и предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа в год. Прежние поставки осуществлялись через Украину и Австрию.