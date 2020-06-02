Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:09

Военный союз Россия-Беларусь и госпереворот от Саакашвили: новости к утру 2 октября

Александр Лукашенко заявил, что сможет покинуть пост президента Беларуси после того, как перестанет ощущать влияние Запада на политику

Фото: скриншоты

В Нижнем Новгороде произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Сайт МЧС сообщает, что причиной ЧП стала утечка газа. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу. Более ста человек сейчас эвакуированы из здания, но, по предварительным данным, угрозы обрушения конструкций нет. Несущие опоры не разрушены.

На портале официальных правовых актов опубликован указ президента РФ о награждении виолончелиста Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Три года назад Владимир Путин в одном из интервью назвал Сергея Ролдугина своим другом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил журналиста CNN, что армии РФ и Беларуси будут объединены в «форпост» в случае военной агрессии со стороны Запада. При этом Лукашенко утверждает, что сейчас на территории страны нет военных баз иностранных государств.

«У нас нет ни одной базы никакого государства, в том числе России. Кроме двух, можно сказать, гражданского назначения. Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - связи, посредством которой российские Вооруженные Силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служат»

, – цитирует БелТА ЛУкашенко.

Сохраняющий должность президента политик заявил, что готов покинуть свой пост, когда Запад перестанет вмешиваться в политику Беларуси. «Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо», – угрожает Лукашенко.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поделился мнением, что экс-президент страны Михаил Саакашвили прибыл в страну, чтобы «совершить госпереворот» и «спровоцировать беспорадки». «Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», – цитирует ТАСС Кобахидзе.

Саакашвили был задержан 1 октября по прибытии на родину. Предполагается, что он находится в тюрьме Рустави. Сейчас он, по словам омбудсмена Грузии Нино Ломджария, объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 4 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 45 минут назад

В Питере мужчина может пойти под суд за «инвестирование» денег, собранных на лечение сына

Общество 1 час назад

Кухня наизнанку. 15 необычных фактов о продуктах питания

Происшествия 2 часа назад

Под Саратовом мать убила трехмесячного сына двумя ударами кулаком

Общество 3 часа назад

Жителей столичного региона в первую неделю октября ждет рекордно высокое давление

Политика 14 часов назад

Анастасия Васильева: «Политические темы для меня теперь табу»

Общество 15 часов назад

В Оренбурге двое мужчин пойдут под суд за кражу 10 млн у 13 несовершеннолетних сирот

Общество 15 часов назад

Задержание Саакашвили и экс-директора «Черкизовского», стрельба в московской школе, ипотека после прививки: новости к вечеру 1 октября

Общество 16 часов назад

Романовы в Питере – главное светское событие года. Как молодожены готовились к свадьбе

Политика 17 часов назад

Политическая карьера в Крыму: лояльность Аксёнову, неисполнение обязанностей и хищение средств

Происшествия 17 часов назад

Найденные в Одинцове мумии семейной пары могут быть жертвами сына и его жены

Общество 19 часов назад

Блогера, снявшего провокационное фото на Красной площади, выгонят из России

Общество 20 часов назад

В Черногории задержан подозреваемый в хищении 14 млрд экс-глава Росалкогольрегулирования

Общество 21 час назад

Путин отстранил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Политика 21 час назад

Техническая группа высказалась об основных версиях фальсификации онлайн-голосования

Происшествия 22 часа назад

На территории московской школы произошла стрельба

Политика 23 часа назад

Кремль раскритиковал блокировку «Комсомольской правды» в Беларуси

Общество 23 часа назад

Первая спорная инициатива новой Думы: хочешь ипотеку - вакцинируйся!

Политика 23 часа назад

«Репрессии каждый день!» Задержан лидер КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика