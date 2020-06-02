Военный союз Россия-Беларусь и госпереворот от Саакашвили: новости к утру 2 октября

В Нижнем Новгороде произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Сайт МЧС сообщает, что причиной ЧП стала утечка газа. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу. Более ста человек сейчас эвакуированы из здания, но, по предварительным данным, угрозы обрушения конструкций нет. Несущие опоры не разрушены.

На портале официальных правовых актов опубликован указ президента РФ о награждении виолончелиста Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Три года назад Владимир Путин в одном из интервью назвал Сергея Ролдугина своим другом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил журналиста CNN, что армии РФ и Беларуси будут объединены в «форпост» в случае военной агрессии со стороны Запада. При этом Лукашенко утверждает, что сейчас на территории страны нет военных баз иностранных государств.

«У нас нет ни одной базы никакого государства, в том числе России. Кроме двух, можно сказать, гражданского назначения. Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - связи, посредством которой российские Вооруженные Силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служат»

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Сохраняющий должность президента политик заявил, что готов покинуть свой пост, когда Запад перестанет вмешиваться в политику Беларуси. «Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо», – угрожает Лукашенко.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поделился мнением, что экс-президент страны Михаил Саакашвили прибыл в страну, чтобы «совершить госпереворот» и «спровоцировать беспорадки». «Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», – цитирует ТАСС Кобахидзе.

Саакашвили был задержан 1 октября по прибытии на родину. Предполагается, что он находится в тюрьме Рустави. Сейчас он, по словам омбудсмена Грузии Нино Ломджария, объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины.