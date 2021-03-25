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«Цель — наказать Украину!» - Михаил Крутихин назвал серьезным ударом пуск газопровода в Венгрию

Эксперт по рынку нефти и газа прокомментировал «Собеседнику» скандал с пуском венгерского газопровода в обход Украины

- Какова подоплека скандала?

- Когда Венгрия заключила контракт с Газпромом, она выбрала не прямой путь доставки газа, который был раньше — через Украину прямо в Венгрию, а огромный по дистанции и сложности маршрут. То есть газ из России должен сначала идти на юг России, потом через Черное море, потом через Турцию, Болгарию, Сербию и только после этого попадать в Венгрию. Для потребителей в Венгрии стоимость этого газа будет такая же, как и по нормальным контрактам, судя по всему. А вот для российского Газпрома затраты на транспортировку этого газа будут колоссально выше, чем через Украину. То есть решение это чисто политическое, и принималось оно в Москве только для того, чтобы добиться основной политической цели, которая ставилась и при строительстве различных потоков - Турецкого, Северного — это наказать Украину, лишить ее транзита газа. В Венгрии пошли навстречу и согласились на этот новый сложный маршрут.

- На сколько он будет затратнее?

- Для Газпрома стоимость прокачки газа по такому маршруту будет раза в 4 выше, по моим подсчетам, чем прокачка напрямую через Украину в Венгрию. Это как минимум. Но надо еще учитывать, что это сложности и политические. Во-первых, Турция не всегда вела себя с Газпромом корректно — довольно капризно принимала российский газ и диктовала свои условия по транзиту. Затем, Сербия не является членом Евросоюза, ее территорию надо пересекать по каким-то другим правилам. Поэтому Венгрия вместо одного надежного транзитного партнера — Украины — получили целую кучу весьма подозрительных транзитных государств.

- Этот дорогой крюк даст уменьшение поступлений в российский бюджет от Газпрома?

- Ну разумеется. Поскольку Газпром гораздо больше потратит на реализацию этого газа, а цена там останется примерно та же самая. То есть, это деньги, которые вынуты из кармана российского бюджета. Он заплачены за политическую цель — наказать Украину, убрать из нее российский транзит. Венгрия — один из кусочков, который оттуда исчезнет.

- Звучат прогнозы о последствиях - от смены власти в Украине и до ее распада, на сколько на самом деле все катастрофично?

- Это серьезная доля транзита, которую они потеряли. Удар серьезный и по бюджету этой страны, и по возможности поддержания газотранспортной системы в рабочем состоянии. Но сейчас сложно предсказать, чем это все в итоге закончится.

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