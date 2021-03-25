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Кремль раскритиковал блокировку «Комсомольской правды» в Беларуси

Песков заявил о «категорическим несогласии» с блокировкой издания

Фото: Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение работы сайта белорусской редакции российского издания «Комсомольская правда» противоречит нормам свободы распространения информации:

«Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ», — пояснил представитель Кремля (ТАСС).  

Он подчеркнул, что Москва ожидает от Минска создания условий для работы российских средств массовой информации на территории Беларуси.

Напомним, сайт «Комсомольской правды» был заблокирован по решению властей Беларуси после вышедшей там заметки, в которой убитый КГБ сотрудник IT-компании Андрей Зельцер, открывший огонь по пришедшим к нему домой силовикам, выставлялся в положительном свете со слов его знакомых.

После этого, по оценкам правозащитников, порядка 50 человек были задержаны из-за постов в соцсетях на тему поступка Зельцера, которого КГБ объявил террористом.

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