Кадыров заверил, что после него и Путина Чечня все равно останется в составе РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы пользователей в Instagram, заверил, что Чечня не выйдет из состава России, даже если он больше не будет занимать пост главы субъекта, а Владимир Путин перестанет оставаться президентом.

«Не Путин и не Кадыров принимали решение быть республике в составе России. Это сделал народ на референдуме. Уйдут с поста Путин и Кадыров, а Чеченская Республика останется субъектом Российской Федерации», — пояснил чеченский лидер.

Отметим, что Владимир Путин обеспечил себе возможность оставаться во главе Российской Федерации до 2036 года. Следующий его срок в 2024 году формально станет первым, так как четыре предыдущих «обнулены» внесенной президентом поправкой к Конституции. Сможет он пойти на выборы и в 2030 году.

А вот Кадыров в этом сентябре избрался (с 99,7% голосов) на свой формально второй срок — по действующему законодательству он же должен стать последним. Однако в понедельник в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий ограничения по срокам для всех глав субъектов. В случае его принятия Кадыров, как и другие главы регионов, сможет оставаться на своем посту неограниченное время.