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«​​Не волнуйтесь, выйду не позже 2051 года»: Навальный посмеялся над новым делом против него

Навальный посчитал, что пока больше чем на 23 года его посадить не могут. В любом случае дольше 30 лет он сидеть не планирует

Фото: Global Look Press

Алексей Навальный

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный из колонии прокомментировал очередное уголовное дело, возбуждённое против него Следственным комитетом — на этот раз об организации экстремистского сообщества. На известие о потенциальных 10 годах лишения свободы, которое принесли ему адвокаты, он воспринял спокойно, в свойственной ему манере посмеявшись над усилиями силовиков продлить ему срок заключения.

«Оказывается, я вот уже семь лет как "дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности". Ну ок», — пишет он, добавляя, что против него уже возбудили четыре уголовных дела, если сложить максимальные сроки по которым, получается 23 года.

«Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров — не более 30 лет. Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года», — иронизирует политик.

Сейчас оппозиционеру 45 лет, таким образом на момент освобождения из-под стражи при условии, что он просидит в колонии 30 лет, ему будет 74 года. Если же количество уголовных дел не увеличится и ему дадут максимальные 23 года — то выйдет он всего в 67 лет.

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