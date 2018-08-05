Своей земли не отдадим ни пяди?

Как 600 лезгин подарили Азербайджану

Еще более скандальная история получилась и с демаркацией российско-азербайджанской границы. О том, что Москва договорилась с Баку о столь странном разграничении – в соседнее государство отходили два села вместе с жителями, – люди узнали лишь на ратификации его в Госдуме, в 2011-м. Причем документ в повестку был включен спешно, и представлял его замглавы МИД Григорий Карасин. Он рассказывал, что это надо, «чтобы отстоять свои интересы». О том, какие это интересы, люди узнали позже.

Хотя уже сам расклад выглядел странным: из водозабора реки Самур (граница издавна проходила по азербайджанскому берегу реки, и 96% водостока были землями Дагестана), по уверениям российских чиновников, Азербайджан воровал 90% воды. А после доблестного соглашения – Баку стал на законных основаниях брать 50% воды. По мнению «эффективных» менеджеров, прямая выгода. То есть наказать вора не захотели, предпочли его премировать. А заодно и передали ему два села с живущими там лезгинами, 600 гражданами РФ, между прочим.

Переданные столь неприличным образом в другую страну люди принять гражданство Азербайджана не захотели, как и оставить родные места. Да и продать дома – даже за бесценок – оказалось невозможным. Между тем из сел их стали выживать. Некоторым пришлось ютиться у дагестанских родственников, без работы и собственного крова…

Но доблестные МИДовцы на этом не остановились. Спустя пару лет они дополнили «супервыгодный» договор о демаркации новым подарком, прирезав Азербайджану еще 25 км2 горных пастбищ – золотой фонд региона. Видимо, чиновники считали это мелочью.

Но эти земли были экономической основой района, и в итоге без пастбищ остались села, где проживало несколько тысяч человек.

Люди по традиции узнали о задумке властей в самый последний момент – все, как обычно, держалось в тайне. Но не для всех: на заседание демаркационной комиссии лезгин не пустили, зато азербайджанская сторона присутствовала в полном составе – практически все главы районов. Из дагестанцев на заседание удалось прорываться лишь одному главе Докузпаринского района Керимхану Абасову. Он спросил руководителя отдела 4-го департамента стран СНГ МИД Вадима Постова: «Как людям жить дальше?» И получил ответ: «Все уже решено».

По одной из версий, которую выдвигали тогда эксперты, аттракцион невиданной щедрости Россия предприняла ради поддержки сделки между «Газпромом» и Баку о том, что Азербайджан не станет наполнять своим газом трубу «Набукко», которую Россия в то время рассматривала как конкурента своему «Южному потоку».

Несмотря на то, что проект «Набукко» так и остался нереализованным, Азербайджан все же направил свой газ в Турцию (договоренности-то с Москвой были устными). А вот свои земли – вместе с гражданами! – Россия передала Баку официально. И назад ситуацию уже не отыграть.