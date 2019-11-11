Санкции, Украина и Афганистан: о чём будет говорить Нуланд, если приедет в Москву

Противостояние России и Америки превращается в «визовый бартер»: кого пустят в США в обмен на российскую визу для «невъездной» Нуланд? К тому же, всегда есть смысл поговорить о транзите газа и военных базах.

Как сообщают источники «Коммерсанта» в госструктурах, становится возможным визит в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Это тот самый американский политик, которому в 2019 году запретили въезд в Россию в ответ на американские санкционные списки.

В посольстве США РИА Новости сообщили, что никакой информации о приезде Виктории Нуланд в Москву нет. Однако сегодня замглавы российского МИД Сергей Рябков сказал, что пока Нуланд не выдали российскую визу, вопрос её визита находится в «проработке».

Предполагается, что в Москве с Нуланд будут общаться заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко, отвечающий за ситуацию в постсоветских странах, включая Украину. Виктория Нуланд, напомним, в 2013 году принимала участие в событиях украинского Майдана на стороне демонстрантов и поддерживала Украину в украино-российском конфликте в 2014-2015 годах.

Любопытно, что имя Нуланд прозвучало также в 2018 году в контексте коррупционного скандала вокруг покойного экс-главы администрации президента РФ Сергея Приходько. Та самая история с олигархом Дерипаской, его яхтой и его тогдашней не в меру предприимчивой «пассией», а также покойным главой АП и его якобы дружбой с замгоссекретаря США. Не исключено, что теперь с Нуланд может встретиться и нынешний замглавы администрации президента Дмитрий Козак.