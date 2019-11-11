Санкции, Украина и Афганистан: о чём будет говорить Нуланд, если приедет в Москву
«Собеседник» поговорил с политологом Дмитрием Орешкиным о возможном визите замгоссекретаря США в РФ и о том, кому ослабят санкции в обмен на российскую визу для американского чиновника
Противостояние России и Америки превращается в «визовый бартер»: кого пустят в США в обмен на российскую визу для «невъездной» Нуланд? К тому же, всегда есть смысл поговорить о транзите газа и военных базах.
Как сообщают источники «Коммерсанта» в госструктурах, становится возможным визит в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Это тот самый американский политик, которому в 2019 году запретили въезд в Россию в ответ на американские санкционные списки.
В посольстве США РИА Новости сообщили, что никакой информации о приезде Виктории Нуланд в Москву нет. Однако сегодня замглавы российского МИД Сергей Рябков сказал, что пока Нуланд не выдали российскую визу, вопрос её визита находится в «проработке».
Предполагается, что в Москве с Нуланд будут общаться заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко, отвечающий за ситуацию в постсоветских странах, включая Украину. Виктория Нуланд, напомним, в 2013 году принимала участие в событиях украинского Майдана на стороне демонстрантов и поддерживала Украину в украино-российском конфликте в 2014-2015 годах.
Любопытно, что имя Нуланд прозвучало также в 2018 году в контексте коррупционного скандала вокруг покойного экс-главы администрации президента РФ Сергея Приходько. Та самая история с олигархом Дерипаской, его яхтой и его тогдашней не в меру предприимчивой «пассией», а также покойным главой АП и его якобы дружбой с замгоссекретаря США. Не исключено, что теперь с Нуланд может встретиться и нынешний замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
- Визит вполне возможен, - поделился с «Собеседником» своим мнением политолог Дмитрий Орешкин - Вопрос «проработки» означает, что идёт торг: мы впустим Нуланд, а взамен вы тоже кого-то впустите.
Отношения так или иначе надо налаживать. Нельзя сказать, что они хуже некуда – хуже всегда есть куда, но довольно скверные. Этот визит и призван нащупать почву. Нуланд – человек не самого высокого уровня в США, она заместитель госсекретаря Энтони Блинкена. Никакая из стран не теряет в своём статусе от того, что первая начинает переговоры. Американцы заинтересованы, наши тоже заинтересованы. Хотя бы для того, чтобы снимать вопрос о взаимных ограничениях на поездки, надо начинать о чём-то говорить.
Кроме того, есть масса взаимных интересов. Тот же Афганистан. Рассуждают о том, что у России и Америки могут быть контакты по поводу использования военных баз к северу от Афганистана, в бывших республиках советской Средней Азии.
Тем много. При любом повороте событий приходится разговаривать. Вопрос – сторгуются или нет. Сколько наши потребуют виз или снятия ограничений в обмен на то, чтобы пустить Нуланд? Они, наверное, ещё поторгуются. Военные базы в странах Центральной Азии, стратегическая стабильность, вопросы гонки вооружений могут интересовать США.
Вопросы отношения к Китаю. Если реализовывать так называемую «многовекторную политику», о которой в своё время говорил Владимир Путин – об этом сейчас уже забыли, ориентируясь на Восток и ухудшая отношения с Западом – надо как-то это дело восстанавливать.
- Вероятно, речь зайдёт и об Украине?
- Наверное. Только что прошла встреча Путина с Лукашенко, и все страшно озаботились вопросом военных баз НАТО в Украине. Я думаю, это отдалённая перспектива нескольких лет, потому Украина сейчас к этому не готова, с точки зрения того же НАТО. Тем не менее, Путин и Лукашенко хором выразили озабоченность. Наверно, и эту тему придётся обсуждать.
Понятно, что Россия заинтересована в том, чтобы дела у Украины не шли слишком хорошо. Но не в ущерб же себе. Когда там идёт война, и люди гибнут, и деньги туда идут. Может быть, надо как-то с этим кончать. Проблемы с транзитом газа через Украину. США и Европа хотели бы, чтобы транзит через Украину сохранился, а Россия хотела бы сделать Украине похуже.
- Возможное объединение России и Белоруссии тоже могло бы стать предметом разговора?
- Не думаю. С США Путин вряд ли будет обсуждать то, что считает воплощением суверенных прав России и Белоруссии. Нравится это Америке или нет, её поставят перед фактом. Америку Белоруссия интересует мало – как нас государство Буркина-Фасо в Африке. Она вынужденно делает заявления против нарушения прав человека в стране, вводит санкции. Но не исключено, что эта тема тоже прозвучит. Понятно, что белорусский режим висит на шее Путина и существует за счёт Путина.