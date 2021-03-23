Задержанный днем кандидат в Госдуму Георгий Фёдоров отпущен на свободу

– В метро ехал, подошли сотрудники, сказали: «Надо проверить документы». Я ответил, что у меня паспорт с собой. Мне предложили пройти в отдел. Я предъявил паспорт и ещё удостоверение общественного помощника Миронова Сергея Михайловича, – рассказал Фёдоров «Собеседнику» подробности задержания.

Далее сотрудники столичного МВД пытались предъявить Фёдорову обвинения в участии в незаконной акции КПРФ 25 сентября на Пушкинской площади.

– Я сказал, что никого ни к чему не призывал, на митинге не выступал. Затем предупредил, что позвоню Сергею Миронову, и в ОМВД будет скандал. Они куда-то позвонили и через полчаса отпустили, не предъявив по протоколу никаких обвинений, – отметил политик.

Своё задержание кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия – За правду» по 196-му округу Москвы связывает с итогами прошедших выборов.

– Докапываются до всех, кто занимает активную позицию после выборов и не соглашается с результатами. Задержали и секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова. Я тоже считаю, что итоги выборов сфальсифицированы, результаты не соответствуют действительности, «Единая Россия» не представляет то количество голосов, которое им сделали через электронное голосование сделали, – уверен Фёдоров.