Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:13

Леонид Радзиховский: «Под Голиковой, Поповой и Мурашко шатаются стулья, а Мишустин усидит»

Снова заговорили о возможном пересмотре состава правительства

Фото: Facebook

В скором времени возможны перестановки в правительстве. Политолог Леонид Радзиховский рассказал "Собеседнику", каковы шансы у министров остаться в своих креслах.

- Совершенно очевидно, что есть сакральные министры — люди, которые имеют символическое, пропагандистское значение: это Лавров и Шойгу, их никто, естественно, трогать не будет, - прокомментировал нам Леонид Радзиховский. - Что касается силовиков — это вопрос, абсолютно закрытый, вопрос на 100 процентов в ведении лично Путина. Он может сменить их в любую секунду - по мотивам, никому не понятным и неведомым. Мы можем только констатировать, что позиции министра МВД слабее, чем у главы ФСБ. Руководители Следственного комитета и Генпрокуратуры — то же самое, это полная прерогатива президента, что захочет, то и сделает, а причины большинство из нас все равно не поймут.
Глава СК Александр Бастрыкин считается личным знакомым Путина — это как будто некоторая гарантия. Но с другой стороны, мы знаем ближайших личных друзей Путина, которых он тем не менее снял. Это экс-министр Сергей Иванов и экс-глава РЖД Владимир Якунин — это были самые близкие к нему люди, но он их взял и снял.
Под боем — социальный блок. Ситуация с коронавирусом у нас плохая, мы уверенно идем на четвертую волну. Поэтому министр здравоохранения Мурашко и глава Роспотребназора Анна Попова сейчас в самой уязвимой позиции. Не факт, что они в чем-то виноваты, но отвечать же кто-то должен за рост эпидемии. То же касается и вице-премьера по социалке Татьяны Голиковой.
Что касается экономического блока, то самые сильные позиции там у Андрея Белоусова — первого заместителя председателя правительства. Он выиграл «металлургическую войну», принудил металлургов платить деньги, и вообще проявляет в экономической сфере большую активность, эта активность явно санкционирована Путиным, и пока что она в тренде. Поэтому его позиции довольно прочные. Позиции министра финансов Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной — тоже: макрофинансовое положение России прочное, рубль стабилен. А вот позиции министра экономики намного слабее — обещанного роста что-то не видать.
К Минсельхозу есть вопросы и по поводу урожая, и по поводу роста цен на продовольствие, но поскольку в этом ведомстве в главном кресле сидит Патрушев-сын, а я не думаю, что Патрушев-старший похож на Ивана Грозного, и отдаст сына на заклание, то здесь ничего не поменяется. Его, разумеется, могут переместить на более высокую или параллельную должность, но просто так снять и вышибить — очень сомневаюсь. Патрушев входит в священную четверку, которую Путин на заклание не отдаст никогда: Лавров, Шойгу, Патрушев и Кириенко — эти люди неприкасаемы.
Что же касается премьера Мишустина — это, по-моему, последний, кого могут снять. Все считают, что Мишустин — самый толковый премьер-министр за все время путинского правления, и ни с какими Касьяновыми, Фрадковыми, а уж тем более Медведевым его сравнивать невозможно. Кроме того, у Мишустина нет никаких политических амбиций, он ни на что не претендует, и интригами занимается не больше положенного. Оснований его снять я не вижу, но в конечном счете все, конечно, решает левая нога Путина, с которой он встанет.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 1 день назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 3 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 4 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 5 дней назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 6 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Общество 48 минут назад

Женщина-огонь: знакомая мужчины выкрала его труп из могилы, а затем сожгла

Недвижимость 1 час назад

Маленькие квартиры и студии в Москве стали покупать чаще

Общество 1 час назад

Митрополит Иларион: в РПЦ не боятся говорить о доходах церкви и священнослужителей

Общество 2 часа назад

В России торжественно открыли деревянный туалет специально для водителей автобусов

Происшествия 2 часа назад

Мужчина в платье и с топором напал на покупателей в «Магните»

Общество 3 часа назад

Эксперт предупредил россиян о росте цен на такси

Общество 3 часа назад

«Ажиотаж, искусственно созданный»: почему дорожает гречка и как изменятся цены до конца года

Общество 4 часа назад

Власти планирует заработать 16 млрд рублей от привлечения осужденных к труду

Общество 4 часа назад

В России выявили более 22 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Происшествия 5 часов назад

Видео: Сочи топит из-за ливней, перекрыты дороги, затоплены магазины

Происшествия 5 часов назад

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Общество 6 часов назад

Главные новости к утру субботы: новая волна COVID идет в регионы, Илон Маск расстался с Grimes, Marvel идет в суд из-за Мстителей

Общество 8 часов назад

Синоптики рассказали о погоде в Москве на эти выходные

Происшествия 17 часов назад

В Астраханской области мужчина скончался после попытки взять в рот змею

Политика 20 часов назад

«У депутатов подросли дети, и теперь они… депутаты?» В сети комментируют новость о молодых «единороссах» в Госдуме

Общество 20 часов назад

КПРФ в осаде, Белов увольняет заместителей, а Бутина все-таки пробралась в Думу: новости к вечеру 24 сентября

Происшествия 20 часов назад

«Не удивлюсь, если он теперь в шоу Малахова или Собчак всплывет…»

Политика 21 час назад

«Прилепин – разочарование года!»: В сети отреагировали на отказ писателя от мандата депутата Госдумы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика