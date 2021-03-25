Леонид Радзиховский: «Под Голиковой, Поповой и Мурашко шатаются стулья, а Мишустин усидит»
Снова заговорили о возможном пересмотре состава правительства
В скором времени возможны перестановки в правительстве. Политолог Леонид Радзиховский рассказал "Собеседнику", каковы шансы у министров остаться в своих креслах.
- Совершенно очевидно, что есть сакральные министры — люди, которые имеют символическое, пропагандистское значение: это Лавров и Шойгу, их никто, естественно, трогать не будет, - прокомментировал нам Леонид Радзиховский. - Что касается силовиков — это вопрос, абсолютно закрытый, вопрос на 100 процентов в ведении лично Путина. Он может сменить их в любую секунду - по мотивам, никому не понятным и неведомым. Мы можем только констатировать, что позиции министра МВД слабее, чем у главы ФСБ. Руководители Следственного комитета и Генпрокуратуры — то же самое, это полная прерогатива президента, что захочет, то и сделает, а причины большинство из нас все равно не поймут.
Глава СК Александр Бастрыкин считается личным знакомым Путина — это как будто некоторая гарантия. Но с другой стороны, мы знаем ближайших личных друзей Путина, которых он тем не менее снял. Это экс-министр Сергей Иванов и экс-глава РЖД Владимир Якунин — это были самые близкие к нему люди, но он их взял и снял.
Под боем — социальный блок. Ситуация с коронавирусом у нас плохая, мы уверенно идем на четвертую волну. Поэтому министр здравоохранения Мурашко и глава Роспотребназора Анна Попова сейчас в самой уязвимой позиции. Не факт, что они в чем-то виноваты, но отвечать же кто-то должен за рост эпидемии. То же касается и вице-премьера по социалке Татьяны Голиковой.
Что касается экономического блока, то самые сильные позиции там у Андрея Белоусова — первого заместителя председателя правительства. Он выиграл «металлургическую войну», принудил металлургов платить деньги, и вообще проявляет в экономической сфере большую активность, эта активность явно санкционирована Путиным, и пока что она в тренде. Поэтому его позиции довольно прочные. Позиции министра финансов Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной — тоже: макрофинансовое положение России прочное, рубль стабилен. А вот позиции министра экономики намного слабее — обещанного роста что-то не видать.
К Минсельхозу есть вопросы и по поводу урожая, и по поводу роста цен на продовольствие, но поскольку в этом ведомстве в главном кресле сидит Патрушев-сын, а я не думаю, что Патрушев-старший похож на Ивана Грозного, и отдаст сына на заклание, то здесь ничего не поменяется. Его, разумеется, могут переместить на более высокую или параллельную должность, но просто так снять и вышибить — очень сомневаюсь. Патрушев входит в священную четверку, которую Путин на заклание не отдаст никогда: Лавров, Шойгу, Патрушев и Кириенко — эти люди неприкасаемы.
Что же касается премьера Мишустина — это, по-моему, последний, кого могут снять. Все считают, что Мишустин — самый толковый премьер-министр за все время путинского правления, и ни с какими Касьяновыми, Фрадковыми, а уж тем более Медведевым его сравнивать невозможно. Кроме того, у Мишустина нет никаких политических амбиций, он ни на что не претендует, и интригами занимается не больше положенного. Оснований его снять я не вижу, но в конечном счете все, конечно, решает левая нога Путина, с которой он встанет.