Сторонника Навального в Челябинске заподозрили в возбуждении вражды к полицейским

Экс-координатора штаба политика Алексея Навального* в Челябинске Алексея Табалова обвинили в возбуждении ненависти или вражды к социальной группе «сотрудники полиции». Об этом сообщает Telegram-канал «Сетевые свободы».

По информации правозащитников, Табалову по требованию прокуратуры Ленинского района вменяют соответствующую статью 20.3.1 КоАП РФ. Ему грозит до 10 суток ареста.

Протокол о правонарушении был составлен из-за двух сообщений Табалова в Telegram, опубликованных 24 января и 3 февраля 2021 года — вскоре после зимних митингов в поддержку Алексея Навального, проходивших по всей России. В постах прокуроры обнаружили «жаргонную», «презрительную» и «ироническую» оценку сотрудников Министерства внутренних дел.

Адвокат Андрей Лепёхин выдвинул ряд ходатайств защиты, после чего суд попросил сторону «зайти в понедельник».

*Общественное движение «Штабы Навального» признано в России экстремистским и запрещено.