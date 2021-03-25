Сторонника Навального в Челябинске заподозрили в возбуждении вражды к полицейским
Социальная группа "сотрудники полиции" могла стать жертвой двух постов экс-главы регионального штаба Навального*
Экс-координатора штаба политика Алексея Навального* в Челябинске Алексея Табалова обвинили в возбуждении ненависти или вражды к социальной группе «сотрудники полиции». Об этом сообщает Telegram-канал «Сетевые свободы».
По информации правозащитников, Табалову по требованию прокуратуры Ленинского района вменяют соответствующую статью 20.3.1 КоАП РФ. Ему грозит до 10 суток ареста.
Протокол о правонарушении был составлен из-за двух сообщений Табалова в Telegram, опубликованных 24 января и 3 февраля 2021 года — вскоре после зимних митингов в поддержку Алексея Навального, проходивших по всей России. В постах прокуроры обнаружили «жаргонную», «презрительную» и «ироническую» оценку сотрудников Министерства внутренних дел.
Адвокат Андрей Лепёхин выдвинул ряд ходатайств защиты, после чего суд попросил сторону «зайти в понедельник».
*Общественное движение «Штабы Навального» признано в России экстремистским и запрещено.