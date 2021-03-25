Союзник Меркель, участвующий в выборах канцлера ФРГ, на дебатах выступил за запуск "Северного потока 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет во время дебатов на телеканале ARD заявил, что считает нужным запкстить газопровод «Северный поток 2».

«Да. Это экономический проект. Если мы откажемся от всех других источников энергии, то нам нужно будет больше газа», – цитирует слова политика «Интерфакс».

При этом Лашет настаивает, что в случае запуска газопровода Россия должна обеспечить политические гарантии Украине.