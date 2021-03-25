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Вчера, в 23:26

Союзник Меркель, участвующий в выборах канцлера ФРГ, на дебатах выступил за запуск "Северного потока 2"

При этом он требует от России обеспечить геополитические гарантии для Украины

Фото: Global Look Press

Армин Лашет

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет во время дебатов на телеканале ARD заявил, что считает нужным запкстить газопровод «Северный поток 2».

«Да. Это экономический проект. Если мы откажемся от всех других источников энергии, то нам нужно будет больше газа», – цитирует слова политика «Интерфакс».

При этом Лашет настаивает, что в случае запуска газопровода Россия должна обеспечить политические гарантии Украине.

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