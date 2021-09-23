РБК: Лишь один из пяти лидеров федерального списка "Единой России" пойдет в Думу

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые вели партию «Единая Россия» на выборы в Госдуму, откажутся от заработанных мандатов. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники во властных структурах.

Собеседники издания сообщают, что не пойдут в депутаты также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, которые были в первой пятерке федерального списка партии власти.

Единственным из пяти лидеров единороссов, кто намерен пойти работать в Государственную думу, по словам источников, станет уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 27 сентября действительно планируется встреча (очная или онлайн – не уточняется) лидеров списка единороссов с Владимиром Путиным. Как оговариваются собеседники РБК, именно за главой государства в конечном счете остается конечное решение о возможном будущем министров Лаврова и Шойгу в Госдуме.