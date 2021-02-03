Прокуратура требует заблокировать уже 173 ресурса из-за связей с Навальным

Сотни различных сайтов в интернете и страниц в социальных сетях Генпрокуратура России требует удалить из-за связей с командой оппозиционного политика Алексея Навального, ликвидированными штабами Навального и его ликвидированным «Фондом борьбы с коррупцией»*. Об этом пишет Telegram-канал «Сетевые свободы».

Правозащитники сообщают, что об этом стало известно во время судебного заседания, где Роскомнадзор пояснил, по какой причине власти пытаются заблокировать сайт Навального и YouTube-канал его сторонников «Навальный LIVE». «Согласно требованию, подписанному заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, в интернете обнаружены как минимум 173 ресурса, используемых запрещенным за экстремизм Фондом борьбы с коррупцией», — поясняется в сообщении.

Среди них, в частности перечисляются страницы сторонников политика во всех соцсетях: Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», Telegram. Всего описание экстремистских страниц, связанных с политиком, занимает 19 страниц текста.

*Общественное объединение «Штабы Навального» и «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) объявлены судом запрещенными в России экстремистскими организациями, а ФБК также объявлен властями «иностранным агентом»