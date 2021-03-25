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Песков прокомментировал версию о причастности России к покушению на помощника Зеленского

"Никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа", - отметил представитель Кремля

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во всем происходящем сейчас в Украине ищут российский след и в случае с покушением на Шефира это не имеет ничего общего с реальностью, передает РИА Новости.

«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел», – сказал Песков, комментируя покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. Он также добавил, что подобные заявления говорят об излишней эмоциональности их авторов.

Ранее глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия предположил, что покушение на Сергея Шефира может иметь «российский след». 

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк комментируя нападение заявил, что расценивает его как демонстративное покушение на убийство, связанное с политикой Владимира Зеленского по борьбе с олигархией в стране.

Напомним, что сегодня под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его водитель получил три пули и попал в реанимацию. Сам Шефир жив, его пули не задели. 

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