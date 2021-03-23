Илья Гращенков: Что ждать от новой Госдумы?
Эксперт проанализировал новые контуры парламента
Известный российский политолог Илья Гращенков подвел итоги выборов в Госдуму. Эксперт проанализировал новые контуры парламента, а также попытался ответить на вопрос о том, чего ждать от новой Госдумы.
Подробный анализ Илья Гращенков написал в своем авторском телеграм-канале.
«Контуры парламента сформировались. Уже идёт делёжка мандатов и постов. У каждой партии накопилось множество своих проблем, которые могут создать трудности ещё в начале работы. Чего ждать от новой Госдумы?
1. Единая Россия сохраняет парламентское большинство, однако добиться этого удалось лишь с помощью натягивания результата. Сейчас многие функционеры партии сильно раздражены, полагая, что с оппозицией теперь нужно ввести себя жёстче. Борьба за комитеты будет точно. Скорее всего, едро постарается сохранить в своих руках наиболее влиятельные.
2. СРЗП неминуемо ожидает раскол. Если только Захар Прилепин и правда не решит отказаться от мандата в пользу другой работы, например, губернатором.
3. КПРФ достаточно серьезно усилилась. Однако произошло это не из-за ядерного электората, а за счет попутных направлений, среди которых либералы и националисты. В первую очередь, коммунистам сейчас необходимо разобраться с внутренним конфликтом между «радикалами» и «системными».
4. «Новые люди» - первая правая фракция в Госдуме с 2003 года. Но тут не нужно ожидать чего-то сверхъестественного. 5% - это всего лишь 12-14 мандатов, пара комитетов и должность вице-спикера. Согласен с тем, что НЛ являются «голосом разума» в репрессивной и душной Государственной думе. Недовольные тем, что их подвинули, «старики» вряд ли пойдут на быстрый контакт с «новыми». Партии придётся нахохлиться и пробивать свою повестку.
5. Очень важным является вопрос о том, кто станет спикером Госдумы. Пока складывается ощущение, что Володин все-таки остается. В таком случае баланс сил во власти сильно не изменится. Но, если все же будет замена, тогда парламент может взять новый курс - на частичное обновление», - пишет Гращенков.