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Илья Гращенков: Что ждать от новой Госдумы?

Эксперт проанализировал новые контуры парламента

Фото: google.com

Известный российский политолог Илья Гращенков подвел итоги выборов в Госдуму. Эксперт проанализировал новые контуры парламента, а также попытался ответить на вопрос о том, чего ждать от новой Госдумы.

Подробный анализ Илья Гращенков написал в своем авторском телеграм-канале.

«Контуры парламента сформировались. Уже идёт делёжка мандатов и постов. У каждой партии накопилось множество своих проблем, которые могут создать трудности ещё в начале работы. Чего ждать от новой Госдумы?

1. Единая Россия сохраняет парламентское большинство, однако добиться этого удалось лишь с помощью натягивания результата. Сейчас многие функционеры партии сильно раздражены, полагая, что с оппозицией теперь нужно ввести себя жёстче. Борьба за комитеты будет точно. Скорее всего, едро постарается сохранить в своих руках наиболее влиятельные.

Фото: er.ru
«Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму

2. СРЗП неминуемо ожидает раскол. Если только Захар Прилепин и правда не решит отказаться от мандата в пользу другой работы, например, губернатором.

3. КПРФ достаточно серьезно усилилась. Однако произошло это не из-за ядерного электората, а за счет попутных направлений, среди которых либералы и националисты. В первую очередь, коммунистам сейчас необходимо разобраться с внутренним конфликтом между «радикалами» и «системными».

Фото: nh.ee
КПРФ выразила несогласие с итогами выборов

4. «Новые люди» - первая правая фракция в Госдуме с 2003 года. Но тут не нужно ожидать чего-то сверхъестественного. 5% - это всего лишь 12-14 мандатов, пара комитетов и должность вице-спикера. Согласен с тем, что НЛ являются «голосом разума» в репрессивной и душной Государственной думе. Недовольные тем, что их подвинули, «старики» вряд ли пойдут на быстрый контакт с «новыми». Партии придётся нахохлиться и пробивать свою повестку.

Фото: newpeople.ru
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев

5. Очень важным является вопрос о том, кто станет спикером Госдумы. Пока складывается ощущение, что Володин все-таки остается. В таком случае баланс сил во власти сильно не изменится. Но, если все же будет замена, тогда парламент может взять новый курс - на частичное обновление», - пишет Гращенков.

Фото: duma.gov.ru
Останется ли Вячеслав Володин спикером нового созыва Госдумы?
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