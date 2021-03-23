Известный российский политолог Илья Гращенков подвел итоги выборов в Госдуму. Эксперт проанализировал новые контуры парламента, а также попытался ответить на вопрос о том, чего ждать от новой Госдумы.

Подробный анализ Илья Гращенков написал в своем авторском телеграм-канале.

«Контуры парламента сформировались. Уже идёт делёжка мандатов и постов. У каждой партии накопилось множество своих проблем, которые могут создать трудности ещё в начале работы. Чего ждать от новой Госдумы?

1. Единая Россия сохраняет парламентское большинство, однако добиться этого удалось лишь с помощью натягивания результата. Сейчас многие функционеры партии сильно раздражены, полагая, что с оппозицией теперь нужно ввести себя жёстче. Борьба за комитеты будет точно. Скорее всего, едро постарается сохранить в своих руках наиболее влиятельные.