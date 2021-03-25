Тайны кремлевского двора: Белковский подробно рассказал о транзите власти в России
Власть в России после ухода Владимира Путина с поста президента страны будет коллективной
Транзит власти в России, судя по утечкам из Кремля, все-таки планируется, однако решение об окончательной структуре трансфера будет принято не ранее 2023 года. Такое заявление в интервью Politeka Online сделал известный российский политолог Станислав Белковский.
Он отметил, что власть в России после ухода Владимира Путина с поста президента страны будет коллективной, а президент будет исполнять лишь формальную роль.
«Если ориентироваться на утечки из Кремля, а они часто бывают дезинформационными, то транзит власти планируется: Владимир Путин скорее всего собирается уходить из политики в 2024 году. Вместе с тем, мы должны понимать, что подобного рода планы и решения Путин в силу своих психологических особенностей и приоритетов принимает решения в самый последний момент.
В любом случае это будет решаться не сейчас – минимум в 2023 году. Почти два года у Владимира Путина еще есть. Если он не соберется уходить, то тут в принципе нечего обсуждать, но если он уходит, то придет де-факто коллективный преемник.
В этой коллективной власти, конечно, будет формальный президент, однако его кандидатура пока не определена: это может быть и нынешний премьер-министра Михаил Мишустин, и мэр Москвы Сергей Собянин, и бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Последний, к слову, на прошедших выборах в своем регионе получил больше 80% голосов, как бы показав то, что он готов к гражданскому политическому и экономическому менеджменту.
Кто бы это ни был, он будет лишь частью коллективного менеджмента, коллективного механизма власти, в которой Владимир Путин, пока он у власти, будет играть немалую роль», - отметил Белковский.