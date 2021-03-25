Транзит власти в России, судя по утечкам из Кремля, все-таки планируется, однако решение об окончательной структуре трансфера будет принято не ранее 2023 года. Такое заявление в интервью Politeka Online сделал известный российский политолог Станислав Белковский.

Он отметил, что власть в России после ухода Владимира Путина с поста президента страны будет коллективной, а президент будет исполнять лишь формальную роль.

«Если ориентироваться на утечки из Кремля, а они часто бывают дезинформационными, то транзит власти планируется: Владимир Путин скорее всего собирается уходить из политики в 2024 году. Вместе с тем, мы должны понимать, что подобного рода планы и решения Путин в силу своих психологических особенностей и приоритетов принимает решения в самый последний момент.

В любом случае это будет решаться не сейчас – минимум в 2023 году. Почти два года у Владимира Путина еще есть. Если он не соберется уходить, то тут в принципе нечего обсуждать, но если он уходит, то придет де-факто коллективный преемник.